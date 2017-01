ProSieben verpflichtet Paulke als Buschi-Nachfolger

© SPORTSFREUDE

Nach Frank Buschmanns Wechsel zu RTL hat sich ProSieben für eine neue Stimme bei "Schlag den Star" entschieden: Bereits bei der Ausgabe im Februar wird erstmals Darts-Experte Elmar Paulke die Spiele der Live-Show kommentieren.

Etliche Jahre kommentierte Frank Buschmann für ProSieben "Schlag den Raab" sowie bis zuletzt auch das deutlich aufgewertete "Schlag den Star". Nachdem er im Free-TV in der Unterhaltung mit RTL aber eine neue Heimat gefunden hat, muss nun Ersatz her. ProSieben überrascht dabei und greift nicht etwa auf Ron Ringguth hin, der in der Vergangenheit bereits als Vertretung Buschmanns auftrat, sondern präsentierte am Sonntag eine für die Show gänzlich neue Stimme.

Wenn "Schlag den Star" am 18. Februar erstmals in diesem Jahr auf den Bildschirm zurückkehrt, dann wird erstmals Elmar Paulke die Spiele kommentieren. Bekanntheit erlangte Paulke insbesondere bei Sport1, wo er seit mehr als einem Jahrzehnt die Darts-Übertragungen kommentiert. Über den Darts-Sport schaffte er es zu Jahresbeginn auch bereits einmal ins Programm von ProSieben, als der diplomierte Sportwissenschaftler die "Promi-Darts-WM" kommentierte.

"Das Duell 'Eins gegen Eins' fasziniert mich bekanntermaßen seit vielen Jahren und exakt das macht auch 'Schlag den Star' zu einer einzigartigen Show. Zwei siegeshungrige Prominente, die sich vor den Augen der Nation duellieren, dabei an ihre Grenzen gehen, immer wieder über sich hinaus wachsen und für Überraschungen sorgen, versprechen beste Unterhaltung am Samstagabend", freut sich Paulke. "Diese Show nun als Kommentator begleiten zu dürfen, darauf freue ich mich tierisch".

An der Moderation ändert sich indes nichts: Wie gehabt wird Elton durch "Schlag den Star" führen. Welche Promis im Februar gegeneinander antreten, hat ProSieben allerdings noch nicht bekannt gegeben.