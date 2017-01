TMG steigt bei US-Unternehmen Storied Media ein

© TMG

Kloibers Tele München Gruppe hat eine Beteiligung an der Storied Media Group erworben und geht damit den Schritt in die USA. Die Unternehmen wollen im Bereich internationalen Koproduktionen für Film und Fernsehen zusammenarbeiten

Die Tele München Gruppe hat nicht näher bezifferte Anteile an der Storied Media Group erworben, die vor drei Jahren vom heutigen Geschäftsführer Todd Hoffman gegründet wurde und sich auf die Vermittlung von Filmrechten und die Produktion von Kinofilmen und TV-Content spezialisiert hat. Die Storied Media Group hat sich auf die Vermittlung von Verlags-Content in Hollywood spezialisiert, wo darauf basierend wiederum Filme entstehen. Storied Media arbeitet beispielsweise mit der "New York Times", der "Huffington Post" und dem Smithsonian Institute zusammen. So entstanden etwa TV- und Kinoproduktionen wie "Deepwater Horizon" (Lionsgate) oder "Boston" (CBS). Tele München und die Storied Media Group wollen nun "die Potentiale einer Zusammenarbeit bei einer Vielzahl internationaler Co-produktionen für den Film- und Fernsehbereich ausschöpfen".

Tele-München-Chef Herbert Kloiber: "Die Investition in SMG passt hervorragend zu unserem strategischen Ziel der Diversifikation in den Sektor der internationalen Co-Produktionen. Wir freuen uns darauf, zum Wachstum von SMG beizutragen und damit gleichzeitig unser Produktportfolio für die deutschsprachigen und internationalen Märkte zu stärken." Todd Hoffman: "Ich heiße unseren neuen Gesellschafter herzlich willkommen und freue mich sehr über die Unterstützung bei unserer voranschreitenden Expansion. Die TMG ist der perfekte strategische Partner für SMG zu einem Zeitpunkt, an dem wir in die nächste Phase unserer Entwicklung eintreten."