Drei Nachnominierungen beim Grimme-Preis

81 Produktionen haben die Nominierungskommissionen des Grimme-Preises Mitte Januar nominiert, nun kommen noch drei weitere dazu. In den Kategorien Information & Kultur, Kinder & Jugend sowie Fiktion gibt es Zuwachs.

Mitte Januar hat das Grimme-Institut die Nominierten für den 53. Grimme-Preis bekanntgegeben (DWDL.de berichtete). Dominiert wurde die Liste von öffentlich-rechtlichen Produktionen, die Privaten können nur in der Unterhaltung auf eine Auszeichnung hoffen. Nun gibt es drei Nachzügler, die ebenfalls auf einen Grimme-Preis hoffen dürfen. Die Jurys, die die nominierten Produktionen bewerten, haben zusätzlich drei Produktionen nachnominiert - doch auch hier gehen die Privaten leer aus.





In der Kategorie Fiktion dürfen sich die Macher von "Das weiße Kaninchen" (SWR) über eine Nominierung freuen. Der Film beschäftigt sich mit den Gefahren, denen Kinder und Jugendliche durch sogenanntes Cyber-Grooming im Netz ausgesetzt sind. In der Kategorie Information & Kultur nominierte die Jury den Journalisten und Dokumentarfilmer Ashwin Raman für seine Produktionen "Im Nebel des Krieges – An den Frontlinien zum 'Islamischen Staat'" (SWR) und "An vorderster Front" (ZDF).

Auch das funk-Format "Bongo Boulevard" darf auf eine Auszeichnung hoffen und ist nun in der Kategorie Kinder & Jugend nominiert. Moderator Marti Fischer sucht in dem Format die Begegnung mit Musikern fern des PR-Alltags. Vierzehntägig "jammt" er in unkonventioneller Kulisse gemeinsam mit Musikerkollegen. In der Kategorie Kinder & Jugend waren bereits zuvor zwei funk-Sendungen nominiert, zwei weitere dürfen auf einen Innovationspreis hoffen. Hier finden Sie die Übersicht über alle Nominierten (ohne Nachnominierungen). Die Preisträger des Grimme-Preises werden am 8. März bei einer Pressekonferenz bekanntgegeben, die Verleihung findet am 31. März im Theater in Marl statt.