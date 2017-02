Rosin: kabel eins stellt Kantinen-Specials in Aussicht

© kabel eins/Arne Weychardt

"Rosins Kantinen" wird vorerst nicht zurückkehre, dafür soll TV-Koch Frank Rosin in Zukunft öfters im Rahmen von "Rosins Restaurants" Großküchen besuchen. Das hat kabel eins nun in Aussicht gestellt, die Quoten des Formats gingen zuletzt zurück.

Frank Rosin ist eines der ganz wenigen Sendergesichter, die man überhaupt noch mit kabel eins in Verbindung bringt. Doch auch sein Format "Rosins Restaurants" hat in den vergangenen Jahren langsam aber stetig Marktanteile verloren. Die letzten Folgen erreichten im Schnitt nicht einmal mehr sechs Prozent Marktanteil, das Weihnachts-Special am 20. Dezember markierte mit 700.000 Zuschauern und 3,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sogar ein neues Allzeit-Tief.

Die vorerst letzte Ausgabe von "Rosins Restaurants" lief am vergangenen Dienstag mit 7,1 Prozent wieder deutlich besser - in dieser Folge besuchte Rosin kein normales Restaurant, sondern eine Kantine. Das überrascht ein wenig, hatte kabel eins 2015 mit "Rosins Kantinen" doch eine Sendung im Programm, die sich darauf spezialisierte. Mit durchschnittlich 7,0 Prozent Marktanteil lief es für "Rosins Kantinen" damals auch recht gut. Zurückkommen wird die Sendung aber erst einmal nicht. Man habe "Rosins Kantinen" nur auf eine Staffel angelegt, heißt es vom Sender.

Dennoch stellt kabel eins gegenüber DWDL.de für die Zukunft weitere Kantinen-Specials im Rahmen von "Rosins Restaurants" in Aussicht: "In den weiteren Folgen von 'Rosins Restaurants' werden wir in Zukunft auch immer wieder mal in Kantinen drehen." Aus Quotensicht macht die Abwechslung durchaus Sinn, nur das Konzept von "Rosins Restaurants" verschwimmt dadurch etwas. In den kommenden Wochen hat Rosin aber ohnehin erst einmal Sendepause: Ab dem 7. Februar zeigt kabel eins dienstags zur besten Sendezeit insgesamt sechs Folgen von "Neues vom Hankenhof - Tamme forever".

Marktanteils-Trend: Rosins Restaurants