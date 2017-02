Funk holt "World Wide Wohnzimmer" an Bord

© Screenshot Youtube/World Wide Wohnzimmer

Dennis und Benni Wolter vom Youtube-Channel "World Wide Wohnzimmer" gehören in Zukunft zu Funk, dem jungen Angebot von ARD und ZDF. Starten wird die Zusammenarbeit mit einer dreiteiligen, fiktionalen Mini-Serie.

Bis zum Sommer des vergangenen Jahres standen Dennis und Benni Wolter von "World Wide Wohnzimmer" noch bei Endemol Shine beyond unter Vertrag, dort beschloss man dann aber eine Neuausrichtung des Unternehmens (DWDL.de berichtete). Nun haben die Youtuber eine neue Heimat im Netz gefunden: Sie gehören ab sofort zu Funk, dem jungen Angebot von ARD und ZDF.

Zum Start der Kooperation wird es eine dreiteilige, fiktionale Mini-Serie geben. In dieser soll zu sehen sein, wie es zur Zusammenarbeit kam und welche Folgen das wohl haben könnte. Als Gast wurde bereits Walter Freiwald angekündigt. Die Youtuber kommentieren dreimal wöchentlich den manchmal wahnwitzigen Alltag auf der Video-Plattform (hier geht’s zum Kanal). Auch prominente Gäste kommen regelmäßig in die Show, zuletzt erzählte unter anderem Shirin David, wie es ihr nach der ersten "DSDS"-Ausstrahlung erging. David ist in der neuen Staffel der Castingshow als Jurorin zu sehen, aber vor allem durch Youtube bekannt.