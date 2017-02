Sat.1 bestellt vorzeitig zweite "Einstein"-Staffel

© Sat.1/Martin Bauendahl

Die erste Staffel ist noch nicht ganz zu Ende, da stellt Sat.1 bereits die Weichen für eine Fortsetzung von "Einstein". Tom Beck wird auch für eine zweite Staffel der Serie vor der Kamera stehen, die dem Sender zuletzt ordentliche Quoten bescherte.

Noch bevor am Dienstagabend die beiden noch ausstehenden Folgen der ersten Staffel ausgestrahlt werden, hat sich Sat.1 bereits für eine Fortsetzung von "Einstein" entschieden. Von der Krimiserie mit Tom Beck in der Hauptrolle sollen zehn neue Folgen produziert werden, wie der Sender gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte. An Becks Seite ist dann erneut das Team um Annika Ernst, Rolf Kanies und Haley Louise Jones zu sehen.

"Unsere Zuschauer haben uns in den letzten Wochen klar signalisiert, dass sie ihren Dienstagabend gerne mit 'Einstein' verbringen", sagt Yvonne Weber, Redaktionsleitung Deutsche Fiction ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH, zu DWDL.de. "In den zehn neuen Folgen der zweiten Staffel legen wir noch eine Schippe drauf: noch unkonventionellere Ermittlungsmethoden und witzige Sticheleien, aber auch mehr Romantik und Dramatik. Seine Fans lieben Tom Beck - zurecht."

Aus Quotensicht erwies sich die Serie in den zurückliegenden Wochen mit im Schnitt 10,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen als ordentlicher Erfolg für Sat.1, auch wenn die knapp 14 Prozent, die der Pilotfilm vor knapp zwei Jahren verzeichnete, bislang noch nicht drin waren. Neben eine zweiten "Einstein"-Staffel plant Sat.1 übrigens noch weitere Projekte mit dem Schauspieler, heißt es von Seiten des Senders.

Ein Erfolg ist die nun bestätigte Fortsetzung der Serie indes auch für die Produktionsfirma Zeitsprung Pictures. "Ich hoffe, dass Felix 'Einstein' Winterberg in der zweiten Staffel endlich die Energieprobleme der Menschheit löst - und ganz nebenbei wieder ein paar schräge Mordfälle", so Geschäftsführer Michael Souvignier. Sein Produzenten-Kollege Dominik Frankowski ergänzt: "Und ich hoffe, dass Elena Lange endlich ihre große Liebe findet. Und diese nicht von Einstein torpediert wird. Nein, das 'nicht' lassen wir weg."