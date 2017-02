"BamS": Sibel Kekilli bleibt dem "Tatort" erhalten

© NDR/Marion von der Mehden

Nachdem es im vergangenen Jahr Spekulationen um einen Ausstieg Sibel Kekillis aus dem Kieler "Tatort" gegeben hat, soll die Schauspielerin einem Bericht der "Bild am Sonntag" zufolge nun in Kürze doch wieder für die Krimireihe vor der Kamera stehen.

Sibel Kekilli bleibt dem "Tatort" offenbar treu. Die "Bild am Sonntag berichtet in der aktuellen Ausgabe, dass die Schauspielerin auch weiterhin für die ARD-Reihe vor der Kamera steht. Während zwei bereits abgedrehte Fälle mit ihr noch auf die Ausstrahlung warten, sollen dem Bericht zufolge noch im März die Dreharbeiten zu einem weiteren Kieler "Tatort" mit Kekilli folgen. Eine Bestätigung des zuständigen NDR steht allerdings noch aus.

Kekilli steht seit 2011 für den "Tatort" an der Seite von Axel Milberg vor der Kamera. Im vergangenen Herbst gab es Spekulationen, wonach Kekilli der Krimireihe den Rücken kehren werde und sich stattdessen auf ihre internationale Karriere konzentrieren wolle. Mit einer Rolle in der Serie "Game of Thrones" erreichte Kekilli auch auf internationalem Terrain einige Bekanntschaft. Vier Staffeln lang verkörperte sie in der US-Serie die Prostituierte Shae.