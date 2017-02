"Stranger Things" & Co.: Netflix nennt Starttermine

© Netflix

Netflix-Fans dürfen sich freuen: Der VoD-Anbieter hat allerhand Ankündigungen gemacht und verspricht unter anderem "Stranger Things" an Halloween zu zeigen. Auch "Orange Is the New Black" hat jetzt ein Startdatum bekommen.

Als am vergangenen Sonntagabend der Super Bowl in Amerika lief, bekamen die Zuschauer vor den Fernsehern nicht nur ein spannendes Match zu sehen, sondern einmal mehr auch allerhand unterhaltsame Werbe-Clips. Darunter befand sich ein 30 Sekunden langer Promo-Clip zur zweiten Staffel von "Stranger Things", deren Veröffentlichung bei Netflix nun für Halloween, also den 31. Oktober. bekanntgegeben wurde. Passend dazu sah man die Hauptdarsteller in Ghostbuster-Kostümen, wodurch klar sein dürfte, dass es auch in den neuen Folgen nostalgisch vonstatten geht.

Ebenfalls fortgesetzt wird die ebenso mysteriöse Serie "The OA", die erst am 16. Dezember überraschend debütierte. Hier steht das Datum für die zweite Staffel jedoch noch aus. Auch eine Fortsetzung für "Love" wurde ohne Termin bekanntgegeben. Neben "Stranger Things" dürfte die Ankündigung, dass die fünfte Staffel von "Orange Is the New Black" am 9. Juni beginnt, die Massen am meisten begeistert haben. Das erfolgreiche Netflix-Original endete zuletzt mit einem intensiven Cliffhanger.

Wem das noch zu weit weg erscheint, kann sich noch diesen Monat auf neue kulinarische Erlebnisse bei "Chef's Table" freuen. Die dritte Staffel wird am 17. Februar starten und einmal mehr auf eine Reise zu den interessantesten Küchenchefs der Welt gehen. Am 24. März heißt es dann auch für Jane Fonda und Lily Tomlin "Auf in Runde 3", wenn 13 frische Episoden zu "Grace und Frankie" abrufbar sein werden.

Ihre Netflix-Premiere hat "Girlboss" unterdessen noch vor sich. Die Serie basiert auf der Autobiografie von Sophia Amoruso, eine junge Selfmade-Millionärin, die hier von Britt Robertson verkörpert wird. Das von Charlize Theron mitproduzierte Projekt startet am 21. April. Eine Woche später, nämlich am 28. April, geht "Dear White People" online. Die zehnteilige, gesellschaftskritische Serienadaption des gleichnamigen Kinofilms von 2014 erzählt von einer Gruppe Studenten, die sich wegen ihrer Herkunft und ihrer Hautfarbe an einem gefragten College mit Vorurteilen und Konfrontationen auseinandersetzen müssen.