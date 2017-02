"4 Blocks" feiert im Mai Premiere bei TNT Serie

© TURNER BROADCASTING SYSTEM

Nach "Add a Friend" und "Weinberg" steht mit "4 Blocks" nun die nächste fiktionale Eigenproduktion von TNT Serie in Deutschland vor der Tür. Nach der Weltpremiere auf der Berlinale in dieser Woche wird sie im Mai ihren TV-Einstand feiern.

Ab dem 8. Mai zeigt TNT Serie seine dritte Eigenproduktion "4 Blocks" immer montags um 21 Uhr als deutsche Erstausstrahlung, wie der Sender im Vorfeld der Weltpremiere der ersten beiden Folgen im Rahmen der "Berlinale Special Series" am kommenden Mittwoch bekannt gab. "4 Blocks" erzählt in sechs Episoden eine Geschichte um Freundschaft und Familie, Verrat und Schuld im Milieu eines arabischen Clans in Berlin-Neukölln.

Im Zentrum steht Ali "Toni" Hamady (Kida Khodr Ramadan), der gemeinsam mit seiner Frau Kalila (Maryam Zaree) seine "vier Blocks" und die kriminellen Geschäfte hinter sich lassen will. Doch nachdem sein Schwager Latif (Massiv) bei einer Razzia verhaftet wird, ist es Toni der Familie schuldig, erneut die operative Führung des Clans zu übernehmen. Zudem möchte Toni die Kontrolle nicht seinem unberechenbaren Bruder Abbas (Veysel Gelin) überlassen, der sich bereits als neues Familienoberhaupt sieht. Als mit Vince (Frederick Lau) plötzlich ein alter Freund nach Berlin zurückkehrt und Toni damit eine Vertrauensperson an seiner Seite glaubt, scheint die Hoffnung auf eine legale Zukunft wieder in greifbarer Nähe. Aber aus der Abwärtsspirale aus Verbrechen und Intrigen gibt es längst kein Entkommen mehr.

Entwickelt wurde die Serie von Wiedemann & Berg, TNT Serie und dem Autoren-Trio Hanno Hackfort, Bob Konrad, Richard Kropf sowie Regisseur Marvin Kren. Kamera führte Moritz Schultheiß, Executive Producer sind Quirin Berg, Max Wiedemann, Eva Stadler und Karsten Rühle sowie auf Senderseite Hannes Heyelmann und Anke Greifeneder. Einen Einblick gewährte TNT Serie schon vor einiger Zeit mit einem ersten Trailer.