Last-Minute-Angebot? RTL offenbar an ATV interessiert

Der Deal zwischen der TMG und ProSiebenSat.1 ist schon so gut wie durch, da kommt doch noch ein ernsthafter ATV-Interessent zum Vorschein: Die RTL-Gruppe will angeblich gemeinsam mit einem österreichischen Verlag ein Angebot vorlegen.

Nach monatelangen Verhandlungen hat die Österreich-Tochter von ProSiebenSat.1 in der vergangenen Woche bestätigt, ATV übernehmen zu wollen. Die Bundeswettbewerbsbehörde hat auch schon die Auflagen öffentlich gemacht, unter denen sie den Deal durchwinken würde (DWDL.de berichtete). Und auch wenn zuletzt immer wieder andere mögliche Interessenten genannt wurden: Wirklich ernst meinten es wohl nur die wenigsten. Nun gibt es aber offenbar doch noch ein prominentes Bündnis, das sich für ATV interessiert.

Denn wie der in Sachen Medienbranche stets gut informierte Harald Fidler von der österreichischen Tageszeitung "Standard" schreibt, will die RTL-Gruppe gemeinsam mit der österreichischen Mediaprint, dem gemeinsamen Verlag von "Kronen Zeitung" und "Kurier", ein Kaufangebot vorlegen. "Krone"-Herausgeber Christoph Dichand hat das gegenüber der Zeitung auch bestätigt. Bei der Mediengruppe RTL will man sich auf Anfrage von DWDL.de nicht zum Thema äußern.

Sollten RTL-Gruppe und Mediaprint tatsächlich ein Angebot vorlegen, wäre auch die Funke Mediengruppe mit im Boot, sie ist nämlich sowohl bei der "Kronen Zeitung" als auch beim "Kurier" zu rund 50 Prozent beteiligt. Bislang hieß es, dass Funke kein Interesse an einem Einstieg bei ATV habe. Nun wurde der Widerstand offenbar aufgegeben und der Verlag hat einem Angebot zugestimmt - Dichand hat das gegenüber dem "Standard" bestätigt.

Ob das Bündnis aus RTL-Gruppe und Mediaprint aber tatsächlich Erfolg mit ihrem Angebot haben könnte, bleibt fraglich. Die Gespräche zwischen der TMG und ProSiebenSat.1 sind schließlich schon sehr weit gediehen, der Kaufvertrag wurde sogar schon unterzeichnet. Interesse wurde RTL und Mediaprint jedenfalls schon vor Monaten nachgesagt. Bislang scheiterte es wohl vor allem am Widerstand der Funke Gruppe.

Sollte man ATV gemeinsam mit der Mediaprint aus den roten Zahlen führen können, wäre der Deal für die RTL-Gruppe aber durchaus interessant. Über die IP Österreich vermarktet man heute schon Sky Sport Austria, RTL, Vox & Co. Dennoch ist man bei den Werbemarktanteilen weit hinter ProSiebenSat.1Puls4 zurückgefallen. Durch eine Eingliederung von ATV könnte man hier deutlich aufholen und würde zumindest mit dem ORF auf Augenhöhe agieren. Und es wäre auch nicht das erste Mal, dass RTL-Gruppe und "Krone" zusammenarbeiten: IP Österreich gehört zu jeweils 50 Prozent der RTL-Tochter IP Deutschland und einer "Krone"-Digitaltochter.