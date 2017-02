Sky Media weitet sein Vermarktungs-Portfolio aus

© Sky Media

Bei High View ist man offensichtlich zufrieden mit der Vermarktung durch Sky Media. Fortan erhält der Sky-Vermarkter daher nach Deluxe Music und Jukebox auch das exklusive TV-Vermarktungsmandat für zwei weitere Sender der Gruppe.

Nach Deluxe Music und Jukebox wird Sky Media künftig auch die beiden weiteren Sender von High View vermarkten. Ab sofort sind der Musiksender RCK.TV und der Dokumentationssender Planet ebenfalls Teil des Portfolios. "Die Sender der High View und insbesondere Deluxe Music zeigen ein beeindruckendes Wachstum und werden vom Markt sehr gut angenommen", sagte Sky-Media-Geschäftsführer Martin Michel. "RCK.TV und Planet sind eine gute Ergänzung unseres Portfolios."

Ulrike Unseld, die bei High View die Musiksender und Vermarktung verantwortet, erklärte: "Durch die Bündelung der Vermarktung unserer Sender bei der Sky Media ergeben sich insbesondere mit nun drei Sendern im Musikbereich vielfältige Kooperationsmöglichkeiten in einem zu 100 Prozent positiv aufgeladenem Umfeld." Zugleich verweist sie auf die steigenden Quoten bei Deluxe Music: Der Musiksender verzeichnet eigenen Angaben zufolge aktuell mehr als eine Million Zuschauer im Schnitt und in den Spitzen bereits mehr als zwei Millionen Zuschauer am Tag.

"Damit haben wir eine Position im deutschen Fernsehmarkt erreicht, mit der vor zwei Jahren nur wenige Marktteilnehmer und Werbetreibende gerechnet hatten und die wir weiter ausbauen werden - im Zuschauer- und mit der Unterstützung von Sky Media auch im Werbemarkt", so Unseld weiter.