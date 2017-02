RTL International wird bald schon wieder eingestellt

© RTL

Erst vor rund einem Jahr ist der Bezahlsender RTL International an den Start gegangen, nun zieht die Mediengruppe RTL schon wieder den Stecker. Die Abo-Zahlen blieben hinter den Erwartungen zurück - dafür macht man auch Piraterie-Plattformen verantwortlich.

Das war ein kurzes Gastspiel: RTL International wird zum 31. Mai 2017 seinen Sendebetrieb einstellen, das hat die Mediengruppe RTL am Mittwochmorgen bekanntgegeben. Grund für die Einstellung ist laut Stefan Sporn, Senior Vice President International Distribution, die Zahl der Abonnenten, mit der man in Köln zuletzt offenbar nicht sehr zufrieden war. Der Sender war zuletzt in immer weiteren Gebieten verfügbar, die Abo-Zahlen konnte da aber nicht mithalten. Das Angebot habe sich so wirtschaftlich nicht profitabel betreiben lassen können.

"Erste Analysen zeigen deutlich, dass vor allem der Erfolg von weltweit agierenden Piraterie-Plattformen, die Sendesignale vieler deutscher Sender oft kostenlos illegal über das Internet streamen, einen wesentlichen Anteil daran hat", erklärt Sporn weiter. Dennoch wolle man auch weiterhin Auslandsdeutschen die Möglichkeit geben, RTL-Inhalte zu sehen. Das soll dann aber über andere OTT-Angebote passieren. Man prüfe hier derzeit die Möglichkeiten.

RTL International startete erst im Januar des vergangenen Jahres und damit fast elf Jahre nach dem Start von ProSiebenSat.1 Welt. Dass RTL nun aber so schnell das Handtuch wirft, überrascht. In den vergangenen Monaten hatte man sich noch intensiv um den Ausbau der Verbreitung gekümmert. So startete RTL International zunächst in Kanada, Teilen von Afrika, Australien, Israel und Georgien. Im Laufe der Zeit kamen dann auch die USA hinzu. Schließlich brachte die Mediengruppe RTL eine App für iOS und Android auf den Markt, die den Sender weltweit verfügbar machte.

Erreichen wollte man mit dem Sender vor allem Deutsche, die im Ausland leben und Touristen. Zu sehen gab es aktuelle RTL-Inhalte. ProSiebenSat.1 Welt hat sein Angebot im vergangenen Jahr ebenfalls zurückgefahren. So wurde unter anderem die App eingestellt, die den Sender in 17 Ländern verfügbar machte. Heute ist der Kanal nur noch in den USA und Kanada zu empfangen.