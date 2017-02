Luke Mockridge bekommt Primetime-Show bei Sat.1

© Sat.1

Oft genug wird beklagt, dass Nachwuchs nicht gefördert wird oder durch Quotendruck keine Chancen bekommt. Sat.1 beweist mit Luke Mockridge das Gegenteil: Nach langem Atem bei seiner Late Night-Show bekommt der 27-Jährige im Frühjahr eine neue Primetime-Show.

Sat.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger hält große Stücke auf Luke Mockridge - und will ein Sendergesicht aufbauen. Nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de arbeitet Sat.1 an einem neuen Primetime-Format für den Comedian. Die Comedy-Spielshow von Brainpool soll im Frühjahr oder Sommer on air gehen. Auf Nachfrage bestätigt Sat.1-Sprecherin Diana Schardt gegenüber DWDL.de: "Es stimmt, wir arbeiten gerade gemeinsam mit Luke an einer Primetime-Show."

Erste Primetime-Erfahrung hat Luke Mockridge im vergangenen Dezember gesammelt als Sat.1 ihn einmalig mit „Luke! Das Jahr und ich“ zur besten Sendezeit getestet hat. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte die Sendung einen für Sat.1 inzwischen sehr respektablen Marktanteil von 10,6 Prozent. Dieser erfolgreiche Primetime-Einsatz war das letzte nötige Puzzle-Teil das fehlte, um grünes Licht für sein neues Primetime-Format zu geben.Die TV-Karriere von Luke Mockridge basiert auf dem Erfolg seiner StandUp-Programme. Seit 2012 hatte er zahlreiche Auftritte in diversen StandUp-Formaten wie "Quatsch Comedy Club", "NightWash", dem "RTL Comedy Grand Prix" und letztlich auch zu Stefan Raabs "TV Total" als dessen Sidekick er in dessen New- York-Woche im Januar 2014 agierte. Parallel zu Bühnenauftritten und TV-Präsenz kamen Experimente mit eigenen Formaten bei YouTube.Mit seinen Auftritten bei "TV Total" hinterließ er bei der Kölner Produktionsfirma Brainpool bleibende Eindrücke. Gemeinsam wurde das Late-Night-Format "Luke! Die Woche und ich" entwickelt, die im März 2015 bei Sat.1 startete und bislang mit drei Staffeln lief. Die in Staffeln produzierte Show lief in den ersten beiden Durchgängen am späten Freitagabend, in der dritten Staffel am Sonntagabend.Die Einschaltquoten der Sendung haben sich positiv entwickelt wozu in der dritten Staffel maßgeblich der neue Sendeplatz am Sonntagabend beigetragen hat. Hier konnte "Luke! Die Woche und ich" auf den Erfolg von "The Voice of Germany" aufbauen. Die erfolgreiche Entwicklung schlug sich auch in einer Nominierung des Formats für den Deutschen Fernsehpreis 2017 in der Kategorie "Beste Unterhaltung Late Night" nieder.

Einen Starttermin für eine vierte Staffel gibt es noch nicht. Sicher ist nur, dass auch dieses Format fortgeführt werden soll. Bei Sat.1 hält man eben große Stücke auf Luke Mockridge.