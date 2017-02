Goldene Kamera gibt Mehrteiler-Nominierungen bekannt

© Funke Mediengruppe

Ins Rennen um die Goldene Kamera in der Kategorie "Bester deutscher Mehrteiler / Miniserie" gehen in diesem Jahr drei öffentlich-rechtliche Produktionen. Der kürzlich mit dem Fernsehpreis ausgezeichnete NSU-Dreiteiler ist jedoch nicht darunter.

"Ku'damm 56", "Morgen hör ich auf" und "Mörderisches Tal - Pregau" können auf eine Auszeichnung mit der Goldenen Kamera hoffen. Die drei öffentlich-rechtlichen Produktionen sind in der Kategorie "Bester deutscher Mehrteiler / Miniserie" nominiert. Das hat die Jury entschieden, der unter anderem Heike Makatsch und Johannes B. Kerner angehören. Wotan Wilke Möhring, der mit der "Winnetou"-Neuauflage selbst ebenfalls in einem Mehrteiler mitwirkte, gehört dem Kreis der Juroren an.

Dem ZDF-Dreiteiler "Ku'damm 56" attestiert die Jury eine "treffliche Charakterisierung der Nachkriegszeit zwischen altem Beharren und Aufbruchstimmung" sowie "großartige Kostüme und Ausstattung". Die ebenfalls im ZDF ausgestrahlte Serie "Morgen hör ich auf" sei indes "unterhaltsam, spannend und in moderner Bildsprache umgesetzt". Es sei zudem ein "brillantes Experiment" gewesen, Bastian Pastewka in einer ernsten Rolle zu zeigen.

Lob gab es auch für den im Ersten gezeigten Vierteiler "Mörderisches Tal - Pregau". Dazu sagt die Jury: "Verstörend, fesselnd, voll morbidem Charme. Kompromisslos wird die Spannung bis zum überraschenden Finale gehalten." Auffällig: Der NSU-Dreiteiler, der gerade erst mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde, befindet sich nicht im Kreis der Nominierten. Welche Produktion letztlich die Goldene Kamera gewinnt, entscheidet sich am Samstag, den 4. März.