ProSieben will auch zweite "Supergirl"-Staffel zeigen

© CBS / Warner

Trotz zuletzt sehr durchwachsener Quoten geht es bei ProSieben, wahrscheinlich im April, mit der US-Serie "Supergirl" weiter. Die Serie wechselte mit der zweiten Staffel in den USA ja den Sender. Bei ProSieben steht unterdessen ein neuer Sendeplatz an.

Mit durchschnittlich 9,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ist "Supergirl" im vergangenen Jahr kein Erfolg für ProSieben gewesen. Von zunächst hohen zweistelligen Werten ging es schnell auf bis zu 6,5 Prozent hinab. Dennoch hält ProSieben an der Serie fest und zeigt die 22-teilige zweite Staffel voraussichtlich ab dem 12. April jeweils mittwochs ab 22:15 Uhr. Die 20 Folgen der ersten Staffel waren jeweils dienstags zur gleichen Uhrzeit zu sehen.

Ganz sicher ist die Ausstrahlung im April bei ProSieben allerdings noch nicht, da der Sender diese nicht bestätigen will. SevenOne Media informiert derweil auf ihrer Webseite, dass es zum genannten Datum weitergeht. Schon des Öfteren ist SevenOne Media in jüngster Vergangenheit vorgeprescht und hat Sendetermine veröffentlicht. Die wurden mal eingehalten, mal aber auch nicht. Daher ist auch die Angabe zu "Supergirl" mit Vorsicht zu genießen. Fest steht aber wohl: Es geht für die Superhelden-Serie weiter auf ProSieben.

In der Serie geht es um Kara Zor-El, die als Supergirl für Recht und Ordnung in National City sorgt. In der neuen Staffel bekommt sie Besuch von ihrem großen Cousin Superman und kämpft erstmals an seiner Seite. Nachdem die 24-jährige Kara sich in Staffel eins entschlossen hat, endlich ihre außergewöhnlichen Kräfte zu nutzen und die Heldin zu werden, die sie schon immer sein sollte, wird sie sich ihrer Superheldinnenrolle in den neuen Folgen immer mehr bewusst. In den USA lief die erste Staffel noch bei CBS, der zweite Durchlauf ist seit Oktober 2016 bei The CW zu sehen. Der Sender hatte "Supergirl" zuletzt um eine dritte Staffel verlängert.