Rocket Beans machen weitere "Game Two"-Staffel

Das öffentlich-rechtliche Jugendangebot funk hat den Segen für eine zweite Staffel des Gaming-Formats "Game Two" mit den Rocket Beans gegeben. Diese schon nächste Woche - und soll deutlich länger ausfallen als die erste.

Seit Mitte November präsentieren die Rocket Beans im Netz ihre Gaming-Sendung "Game Two", die als direkter Nachfolger des einstigen MTV-Aushängeschilds "Game One" gesehen werden kann. Produziert wird die Sendung für das öffentlich-rechtliche Jugendangebot funk, das mit dem Ergebnis offenbar so zufrieden ist, dass jetzt eine zweite Staffel in Auftrag gegeben wurde.

Gleich 20 neue Folgen werden ab dem 24. Februar jeweils freitags um 20:00 Uhr auf rocketbeans.tv gezeigt. Anschließend ist jede Sendung auf dem offiziellen YouTube-Channel von "Game Two" sowie auf funk.net abrufbar. Wie bisher steht auch in der zweiten Staffel wieder das gerade erst mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnete Ensemble rund um die Moderatoren Daniel Budiman, Etienne Gardé, Nils Bomhoff und Simon Krätschmer vor der Kamera. Auch die Talente Sofia Kats und Lara Trautmann sind erneut mit dabei.

"Wir Rocket Beans sind begeistert, dass es mit 'Game Two' in 2017 weitergeht", so Moderator Simon Krätschmer im Namen der Gesellschafter von Rocket Beans TV. "Diese Show ist uns allen schnell ans Herz gewachsen und bietet vielen jungen Kreativen eine Plattform, um sich medial auszutoben. Wir freuen uns deshalb mit dem kompletten Team, das in den letzten Monaten hart an der ersten Staffel gearbeitet hat, und von dem wir auch in diesem Jahr wieder Großes erwarten."

Nach Angaben von funk hat sich "Game Two" mit über 100.000 Abonnenten bei YouTube innerhalb der ersten zwölf Folgen zu einem der erfolgreichsten funk-Formate entwickelt, innerhalb weniger Tage erreichen die Videos der einzelnen Sendungen demnach sechsstellige Abrufzahlen.