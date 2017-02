RTL II wiederholt "Walking Dead" von Anfang an

Die Quoten gaben zuletzt deutlich nach, bei RTL II will man trotzdem nicht auf die Zombieserie "The Walking Dead" verzichten. Nun hat der Sender angekündigt, die Serie noch einmal ab der ersten Folge zu wiederholen - im Anschluss an "Game of Thrones".

Wirklich konsequent ist RTL II mit den Sendeplätzen von "The Walking Dead" zuletzt nicht gewesen. War die Serie zunächst als Event-Programmierung nur am Wochenende zu sehen, so lief die letzte Staffel regelmäßig am Samstagabend. Nur noch selten erzielte RTL II damit zweistellige Marktanteile, doch aufgeben will man die Serie nicht. Nun hat der Sender angekündigt, die Zombies am Samstag, den 25. März, zurück auf die Bildschirme zu holen. Losgehen soll es dann mit der ersten Folge der ersten Staffel. RTL II wiederholt "The Walking Dead" also noch einmal von Anfang an.

Die Serie beginnt dann um 22:25 Uhr, RTL II will insgesamt vier Folgen am Stück senden. Wer alle sehen will, muss also bis 1:55 Uhr wach bleiben. Im Vorfeld zeigt RTL II zur besten Sendezeit zwei neue Folgen von "Game of Thrones". Das startet bekanntlich am 11. März in die mittlerweile sechste Staffel. Dann schafft es der "Walking Dead"-Ableger "Fear The Walking Dead" auch erstmals auf die deutschen Bildschirme. Da davon aber nur die erste, sechsteilige Staffel vorliegt, ist nach zwei Wochen schon wieder Schluss. Dank der Originalserie muss RTL II aber auch in den Wochen danach nicht auf Zombies verzichten.