Sky 1 zeigt Bühnenprogramm von Matze Knop

© Sky Deutschland

Der Pay-TV-Sender Sky 1 will im Comedy-Bereich eine weitere Duftnote setzen und hat in Aussicht gestellt, das neue Bühnenprogramm von Comedian Matze Knop zeigen zu wollen. Darin geht es um den Unsinn der Bescheidenheit.

"Diagnose Dicke Hose" nennt sich das aktuelle Bühnenprogramm von Matze Knop, das demnächst auch im Fernsehen gezeigt wird. Sky wird die Aufzeichnung am Freitag, den 7. April um 20:15 Uhr auf seinem neuen Unterhaltungskanal Sky 1 ausstrahlen sowie zum Abruf auf Sky Ticket, Sky On Demand und Sky anbieten.

In dem Programm thematisiert der Comedian nach Angaben des Senders "schonungslos, ehrlich, aber auch immer charmant und wie gewohnt publikumsnah das Ende des sinnlosen Unterstatements". Zu sehen ist der Comedian wieder in verschiedenen Rollen - ein Karriereweg, der offensichtlich nicht vorgezeichnet war. "Ich war früher so unscheinbar, dass ich beim Verstecken spielen nicht gefunden wurde. Und das, obwohl ich mich vor dem Baum versteckt hatte", so Knop.

Unterdessen startet bereits am Montag, den 13. März mit "Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette" die nächste Show-Eigenproduktion von Sky 1. Im Anschluss an die neue Sendung mit Frank Buschmann setzt der Pay-TV-Sender auf die britische Show "Die größten Talente der Welt".