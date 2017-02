Thomas Gottschalk bleibt dem "Echo Klassik" treu

© ZDF/Svea Pietschmann

Auch in diesem Jahr wird Thomas Gottschalk wieder einen Ausflug zum ZDF machen. Im Herbst übernimmt der langjährige "Wetten, dass..?"-Moderator erneut die Moderation beim "Echo Klassik", der erstmals in der Elbphilharmonie verliehen wird.

Thomas Gottschalk wird auch in diesem Jahr wieder die Moderation der "Echo Klassik"-Gala übernehmen, die vom ZDF am Sonntag, den 29. Oktober ab 22:00 Uhr übertragen wird. "Der lebhafte Abend des Vorjahres, ebenfalls moderiert von Thomas Gottschalk, hallt noch immer nach und wir freuen uns schon jetzt auf die Fortsetzung in diesem Jahr", sagte Florian Drücke, Geschäftsführer des Bundesverbands Musikindustrie.

Und auch wenn der Moderator bestens bekannt ist, wird es bei der diesjährigen Gala eine Premiere geben: Erstmals wird der "Echo Klassik" nämlich in der Hamburger Elbphilharmonie verliehen. Das verspreche "einen wirklich besonderen, großen Abend", erklärte Drücke. Bevor Thomas Gottschalk im Auftrag der Klassik unterwegs ist, wird er jedoch zunächst in der neuen Sat.1-Show "Little Big Stars" zu sehen sein, die voraussichtlich zu Ostern ihre Premiere feiern wird.

Bei der Goldenen Kamera wird Gottschalk dagegen diesmal nicht im Einsatz sein: Die Moderation der TV-Gala übernimmt Anfang März erstmals Steven Gätjen.