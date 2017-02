Netflix hängt Plakate für "Santa Clarita Diet" ab

© Netflix

Nachdem diverse Beschwerden beim Werberat gegen Plakate für die neue Netflix-Serie "Santa Clarita Diet" eingegangen sind, werden die Plakate, die beispielsweise einen Finger als Currywurst zeigen, nun abgehängt.

Für die neue Serie "Santa Clarita Diet" hat Netflix in den vergangenen Tagen eine umfangreiche Plakatkampagne gestartet. Nachdem es in der schwarzhumorigen Serie um eine Familie geht, in der die Mutter plötzlich zum Zombie wird, der sich fortan nur noch von Menschenfleisch ernähren kann, greift auch die Kampagne das Thema auf - beispielsweise indem sie einen Finger als Currywurst zeigt.

Das Motiv stieß vielen allerdings offenbar sauer auf - und immerhin 50 Menschen reichten eine Beschwerde beim Deutschen Werberat ein. Wie eine Sprecherin des Werberats gegenüber der "Berliner Zeitung" sagte, befürchten diese vor allem einen schlechten Einfluss auf Kinder und Jugendliche. Nachdem der Werberat das Unternehmen darauf hingewiesen hat, werden die Plakate nun abgehängt. Die Grundregeln des Werberats schreiben etwa vor, dass Werbung weder gewaltverherrlichend noch angstauslösend sein oder Angst oder Unglück instrumentalisieren darf.