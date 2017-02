Amazons Fire-TV-Stick wird mit Alexa ausgestattet

© Amazon

Der Fire-TV-Stick ist Amazons meistverkauftes Produkt in Deutschland. Ende April soll eine neue Version auf den Markt kommen. Neuen Schwung erhofft sich der Online-Händler vor allem durch die Integration des Sprachassistenten Alexa.

Amazon hat angekündigt, ab dem 20. April eine neue Generation seines Fire-TV-Sticks auf den Markt bringen zu wollen. Dieser kann ab sofort zum Preis von 39,99 Euro vorbestellt werden und soll erstmals mit Alexa ausgestattet sein. Bei Alexa handelt es sich um die Sprachsteuerung des Online-Händlers, die auch bereits im kürzlich auf den Markt gekommenen Echo-Lautsprecher von Amazon integriert ist.

Auf Ansagen wie "Thriller" oder "Finde Netflix" soll Alexa beim neuen Fire-TV-Stick nach Angaben von Amazon künftig direkt reagieren. Inhalte von Amazon Video können zudem per Sprache angesteuert werden, etwa mit "gehe 30 Sekunden zurück" oder "springe zwei Minuten vor". Zur Aktivierung der Assistentin müssen Nutzer des Sticks anstelle der automatischen Spracherkennung allerdings die Mikrofon-Taste auf der Fernbedienung drücken.

Im Vergleich zu seinem Vorgänger soll der Stick zudem 30 Prozent schneller sein, verspricht Amazon. "Der neue Amazon Fire TV Stick wurde komplett überarbeitet und zeichnet sich durch eine unglaubliche Performance, leistungsstarke Sprachsuche und die beigelegte Alexa Sprachfernbedienung aus. Damit haben Kunden einen direkten Zugriff auf eine riesige Auswahl an Filmen, Serien, Spielen und Alexa Skills", so Jorrit Van der Meulen, Vice President bei Amazon Devices EU.

Wer bereits eine Fire-TV-Box hat, soll Medienberichten zufolge zu einem späteren Zeitpunkt ein Update installieren können, um die Funktionen von Alexa ebenfalls zu nutzen zu können. Auf diese Weise ist davon auszugehen, dass Alexa in nicht allzu ferner Zukunft deutlich mehr Nutzer in Deutschland haben wird als bisher. Angaben des Unternehmens zufolge ist der Fire-TV-Stick in Deutschland das meistverkaufte Amazon-Endgerät aller Zeiten.