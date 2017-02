Gätjen moderiert neues Trödel-Quiz bei ZDFneo

© ZDF/Stephan Hamacher

Nachdem "Bares für Rares" jüngst auch bei ZDFneo neue Quoten-Rekorde aufstellte, versucht es der Sender ab Anfang April mit einem neuen Trödel-Quiz am Vorabend. Als Moderator der täglichen Show fungiert Steven Gätjen.

"Bares für Rares" ist eine echte Erfolgsgeschichte: Die Trödelshow mit Horst Lichter hat dem ZDF am Nachmittag die Marktführerschaft beschert - und ganz nebenbei funktionieren die täglichen Wiederholungen im Vorabendprogramm von ZDFneo ebenfalls prächtig. Erst in der vergangenen Woche hat "Bares für Rares" mit mehr als 1,5 Millionen Zuschauern einen neuen Bestwert aufgestellt (DWDL.de berichtete).

Dennoch will ZDFneo ab Anfang April die Dosis seines Hits vorerst reduzieren und anstelle von zwei Folgen nur noch eine Ausgabe von "Bares für Rares" zeigen. Dem Trödel-Genre bleibt der Sender jedoch treu, mixt es allerdings mit Quizshow-Elementen. "Clever abgestaubt" nennt sich das Format, das ZDFneo ab dem 3. April zunächst vier Wochen lang montags bis freitags um 19:30 Uhr ausstrahlen wird. Die Show basiert auf dem britischen Format "For what it's worth" und wird hierzulande von Tower Productions umgesetzt.

Als Moderator fungiert Steven Gätjen, der seit seinem Abschied von ProSieben in seiner neuen Mainzer TV-Heimat bislang weitgehend glücklos blieb. In jeder Ausgabe treten drei Zweier-Teams gegeneinander an, die ihr Wissen über Antiquitäten unter Beweis stellen müssen. In den Kandidatenpaaren gibt es einen, der sich den Quiz-Fragen stellt, und einen, der nach einer richtigen Antwort entscheidet, welcher Gegenstand in die Sammlung des Duos aufgenommen wird. Zur Auswahl stehen wahre Schätze und wertloser Trödel.

Während die Kandidaten in der ersten Runde zunächst ihre eigene Sammlung aufbauen, darf in den folgenden Spielrunden aus den Sammlungen der Gegner "geklaut" werden. Ziel ist es, sich eine hoch geschätzte Sammlung zu erspielen - denn das Sieger-Team gewinnt den realen Gegenwert der höchstdotierten erspielten Antiquität.

Unterdessen wird auch im ZDF-Hauptprogramm weiter getrödelt: Der Sender strahlt ab dem 2. April sonntags um 14:00 Uhr zehn neue Folgen der Sendung "kaputt und ...zugenäht" aus, in dem das Team um Moderatorin Eva Brenner Kaputtes wieder ganz und aus wertlos im Idealfall wieder wertvoll machen will. Damit aus Quotensicht nichts schiefgeht, gibt's im Vorfeld zunächst "Bares für Rares - Lieblingsstücke" zu sehen. Die erste Staffel von "kaputt und ...zugenäht" war vor einem Jahr mit im Schnitt etwas mehr als acht Prozent Marktanteil noch kein herausragender Erfolg fürs ZDF.