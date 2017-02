"Grill den Henssler": Vox schraubt an der Jury

© Vox/Frank W. Hempel

Ab Anfang April zeigt Vox die neue Staffel von "Grill den Henssler", insgesamt acht frische Folgen zeigt der Sender dann immer sonntags zur besten Sendezeit. Während sich am Konzept nichts ändert, gibt es Veränderungen in der Jury.

"Grill den Henssler" hat sich zuletzt, trotz weiterhin sehr guter Quoten, etwas schwerer getan als in der Vergangenheit, was vor allem am starken Gegenprogramm gelegen haben dürfte. Weil Sat.1 "The Voice" auf den Sonntag verschob, hatte Vox hier plötzlich starke Show-Konkurrenz. Gegen die zog man zwar regelmäßig den Kürzeren, zufrieden sein konnte man aber auch weiterhin. Und so kommt es nicht überraschend, dass es ab April eine neue Staffel von "Grill den Henssler" zu sehen gibt - dann ohne "The Voice" im Gegenprogramm.

Wie Vox nun angekündigt hat, startet die neue Staffel am 2. April, insgesamt acht neue Folgen wird der Sender zeigen. Am Konzept hat sich derweil nichts geändert: Steffen Henssler kocht auch weiterhin gegen drei Promis, die Unterstützung von einem Profi-Koch erhalten. Hinzu kommen Spiele zwischen den Kochrunden. Was sich aber sehr wohl ändert, ist die Zusammensetzung der Jury, die zuletzt für Kritik gesorgt hatte. Weiterhin mit dabei sind Reiner Calmund sowie Gerhard Retter, der erst in der vergangenen Staffel neu in die Jury gekommen war. Die Food-Bloggerin Hannah Schmitz ist in den neuen Folgen nicht mehr zu sehen, sie wird ersetzt durch die Sterneköchin Maria Groß.

Vox-Zuschauern dürfte Groß bereits bekannt sein, sie war bereits in "Kitchen Impossible" zu sehen. Interessantes Detail am Rande: In zwei Folgen der neuen Staffel wird auch Johann Lafer am Jury-Tisch Platz nehmen und die Gerichte bewerten, er vertritt dann Gerhard Retter. Angekündigt hat Vox zudem ein Dschungel- und ein Echo-Spezial. In den neuen Folgen kochen unter anderem Alexander "Honey" Keen, Joachim Llambi, Ann-Kathrin Brömmel, Marc Terenzi, Max Giermann und Jessica Ginkel gegen Steffen Henssler.

Die letzte Staffel von "Grill den Henssler" erreichte im Schnitt 2,14 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von rund 9,6 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe und damit einen sehr guten Wert. Gut möglich, dass es ohne die starke Konkurrenz durch "The Voice" ab April wieder vermehrt zweistellige Marktanteile für die Show geben wird. Die erzielt der Sender ja schon jetzt mit "Kitchen Impossible" auf dem Sendeplatz am Sonntagabend.