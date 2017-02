Ulrich Meyer kehrt zurück, Ohrner löst Mürau ab

© Sat.1/Arne Weychardt

Ende vergangenen Jahres verabschiedete sich Ulrich Meyer als Moderator der "Akte" bei Sat.1 - doch ganz verschwindet er nicht vom Bildschirm. Ab April ist er wieder bei Sat.1 Gold zu sehen. Dort übernimmt auch Thomas Ohrner eine andere Sendung

Am 6. April kehrt bei Sat.1 Gold die "Service Akte" mit neuen Folgen zurück auf den Bildschirm - und damit auch Ulrich Meyer. Der hatte Ende vergangenen Jahres zwar die Moderation des wöchentlichen "Akte"-Magazins bei Sat.1 an Claus Strunz abgegeben, Meta-Productions-Chef Matthias Pfeffer kündigte aber im Interview mit DWDL.de bereits an, dass Ulrich Meyer beim Sat.1-Gold-Format weiterhin vor der Kamera stehen wird. Der neue Titel lautet nun übrigens: "Ulrich Meyer - meine Service Akte", zu sehen gibt's die Folgen immer donnerstags um 22:15 Uhr. Präsentieren soll er dort "wertvolle Tipps für Alltag und Gesundheit", wofür er Unterstützung von Experten wie Sterneköchin Cornelia Poletto und Allgemeinmediziner Carsten Lekutat erhält.

Im Anschluss daran wird um 23:05 Uhr das Magazin "Wunderwelt Wissen" zu sehen sein. Dort gibt's eine Neuerung: Wurde die Sendung bislang von Christian Mürau moderiert, übernimmt im April nun Thomas Ohrner das Format. Ohrner hatte bei Sat.1 Gold zuletzt die "Herzblatt"-Neuauflage "Herz sucht Liebe" präsentiert. Ob es damit weiter geht, ist noch nicht bekannt.