ProSiebenSat.1 legt erneut Umsatz-Rekordzahlen vor

Im Geschäftsjahr 2016 hat ProSiebenSat.1 47 Prozent seines Umsatzes außerhalb des TV-Geschäfts erwirtschaftet. Dank des starken Wachstums im Digital-Bereich konnte der Konzern somit erneut Rekordzahlen vorlegen - und das soll auch so weitergehen.

Während in Köln die Karnevals-Maschinerie ins Laufen gerät, hat man in Unterföhring an diesem Donnerstag mit Blick auf die Geschäftszahlen allen Grund zur Freude: ProSiebenSat.1 ist es nämlich gelungen, das Jahr 2016 mit Rekordwerten bei Umsatz und Ergebnis abzuschließen. Der Konzern steigerte seinen Umsatz eigenen Angaben zufolge um 17 Prozent auf 3,79 Milliarden Euro, zugleich erhöhte sich das recurring EBITDA, also der Gewinn vor Zinsen und Steuern, gegenüber dem Vorjahr um zehn Prozent auf 1,018 Milliarden Euro. Der bereinigte Konzernüberschuss übertraf den Vorjahreswert ebenfalls um zehn Prozent und erreichte 513 Millionen Euro.

Das größte Wachstum gelang ProSiebenSat.1 im Segment Digital Ventures & Commerce - um satte 65 Prozent auf 768 Millionen Euro zog der Umsatz im Commerce-Bereich an, wobei das Online-Flugreiseportal etraveli und das Preisvergleichsportal Verivox die größten Wachstumsbeiträge lieferten. Auch deshalb erwirtschtet der Konzern bereits 47 Prozent seines Umsatzes außerhalb des TV-Werbegeschäfts. Das für 2018 gesteckte Ziel, den Anteil auf über 50 Prozent zu steigern, rückt somit in greifbare Nähe, was freilich mehr und mehr die Frage aufwirft, ob ProSiebenSat.1 in erster Linie überhaupt noch ein Fernsehkonzern ist.

Mit Blick auf das Segment Broadcasting German-speaking spricht ProSiebenSat.1 unterdessen von einem soliden Wachstum um drei Prozent auf 2,21 Milliarden Euro. Höhere TV-Werbeeinnahmen und das wachsende Distributionsgeschäft trugen demnach zu der positiven Umsatzentwicklung bei. "ProSiebenSat.1 ist der erste Medienkonzern, der Fernsehen, eigenproduzierten Content, digitales Entertainment sowie Commerce konsequent kombiniert und daraus resultierende Synergien nutzt. Dafür werden wir unser Portfolio weiter vernetzen und alle Vermarktungs- und Vertriebswege von TV über Digital bis Mobile einsetzen", kündigte der Vorstandsvorsitzende Thomas Ebeling an.

Das erneute Rekordjahr sei "ein starker Beleg dafür, wie nachhaltig wir unser Wachstum vorantreiben", erklärte Ebeling. "Vor dem Hintergrund des erfolgreichen Geschäftsjahres empfehlen wir dem Aufsichtsrat, der kommenden Hauptversammlung eine Dividende von 1,90 Euro für 2016 vorzuschlagen und unsere Aktionäre so erneut angemessen an unserem Wachstum zu beteiligen. Auch künftig wollen wir ein verlässlicher Partner für unsere Investoren sein und den Erfolgskurs von ProSiebenSat.1 fortsetzen."

Mit Blick auf die Zukunft gibt man sich bei ProSiebenSat.1 daher betont zuversichtlich, auch 2017 deutlich zu wachsen. Die Gruppe sei - gestützt von einer weiterhin positiven Binnenkonjunktur in Deutschland - gut in das erste Quartal 2017 gestartet, hieß es. Auf Jahressicht strebt ProSiebenSat.1 eine Steigerung des Konzernumsatzes "mindestens im hohen einstelligen Prozentbereich" an. Vor diesem Hintergrund rechnet das Unternehmen auch für seine Ergebnisgrößen mit neuen Rekordwerten.