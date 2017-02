Füller wird neuer Chefredakteur von "Der Freitag"

© der Freitag

Wechsel an der Spitze der Wochenzeitung "Freitag": Christian Füller wird neuer Chefredakteur, er ist langjähriger Mitarbeiter des Blatts. Jakob Augstein will kürzer treten und sich auf seine Rollen als Verleger und Geschäftsführer konzentrieren.

Christian Füller wird zum 15. März neuer Chefredakteur bei der Wochenzeitung "Freitag". Das hat die Zeitung am Donnerstag bekanntgegeben. Er folgt auf Philip Grassmann, der die Redaktion seit 2009 geleitet hatte. Der scheidet nun aus dem Unternehmen aus und tritt in die Geschäftsführung des Abaton Programmkinos in Hamburg an, das wurde von seinem Vater Werner Grassmann gegründet. Stellvertretende Chefredakteurin des "Freitag" ist und bleibt Katja Kullmann.

Jakob Augstein will sich in Zukunft etwas aus dem Tagesgeschäft zurückziehen und steht künftig nicht mehr an der Spitze der Redaktion. Er wird aber Verleger und Geschäftsführer bleiben. Christian Füller arbeitet schon seit einigen Jahren für die Wochenzeitung und hat davor auch schon für "taz", "FAZ" und "Spiegel Online" gearbeitet.

"Philip Grassmann hat den 'Freitag' zu dem gemacht, was er heute ist: eine mutige, vielfältige und erfolgreiche Wochenzeitung mit einer stetig wachsenden Leserschaft", sagt Jakob Augstein über den scheidenden Chefredakteur. Er bedauere den Abgang, freue sich aber auch auf die Zusammenarbeit mit Füller, so Augstein weiter. "Er ist ein meinungsstarker Autor, und er denkt crossmedial - er weiß die vielfältigen Kanäle, in denen Journalismus heute stattfindet, zu nutzen. Das qualifiziert ihn für die Chefredaktion des 'Freitag'." Seit Anfang des Jahres ist auch Jürgen Todenhöfer Herausgeber des "Freitag" (DWDL.de berichtete).