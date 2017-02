RTL gibt grünes Licht für neue "Lehrer"-Staffel

© RTL/Frank Dicks

Gute Nachrichten für Sony Pictures: RTL hat eine weitere Staffel von "Der Lehrer" geordert, die von der Produktionsfirma verantwortet wird. Nach den starken Quoten der letzten Wochen wäre alles andere aber auch eine Überraschung gewesen.

Noch bis Ende März zeigt RTL neue Folgen von "Der Lehrer" am Donnerstagabend, seit Anfang Januar ist die Serie nun schon im Programm der Kölner. Und sie ist so erfolgreich wie nie: Die sieben bislang gezeigten Folgen erreichten im Schnitt 3,14 Millionen Zuschauer und damit so viele wie nie zuvor. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen liegt im Schnitt bei 18,5 Prozent. Mitte Januar erreichte der "Lehrer" mit 21,2 Prozent sogar einen neuen Rekord.

Mehr als einen Monat vor dem Ende der aktuellen Staffel bestätigt RTL nun, dass es weitergehen wird. Auf Twitter hat RTL bekanntgegeben, dass ab dem Sommer die mittlerweile sechste Staffel der Serie produziert wird. Demnach werden gleich zwölf neue Folgen gedreht. Produktionsfirma ist und bleibt Sony Pictures. Auch in den neuen Folgen werden Hendrik Duryn und Jessica Ginkel ein ungleiches Paar spielen. Wie es dann um ihre On/Off-Beziehung bestellt sein wird, bleibt abzuwarten.

"Der Lehrer" ist für RTL aber nicht nur ein Glücksfall, weil die Serie für sich genommen stark performt. In den letzten Wochen konnte das Format auch "Magda macht das schon" anschieben und zu guten Quoten verhelfen. Für "Triple Ex" läuft es zwar nicht so gut wie für "Magda", ohne den "Lehrer" sähe es hier aber wohl noch deutlich schlechter aus. Zur Erinnerung: "Der Lehrer" war ursprünglich als Sitcom konzipiert und wurde nach der ersten Staffel noch eingestellt. Nach einer Pause kehrte die Serie als Einstünder zurück und verbesserte sich im Laufe der Zeit von mäßigen auf später richtig starke Quoten. Heute ist "Der Lehrer" die erfolgreichste deutsche Serie überhaupt beim jungen Publikum.