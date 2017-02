On Demand: Zee.One startet Bolly.Thek im Netz

© Zee.One

Wer sich für Bollywood-Filme interessiert, kann diese fortan bei Zee.One auch online ansehen. Der im vorigen Jahr gestartete Sender hat jetzt eine Mediathek an den Start gebracht, um deren Vermarktung sich Sky Media kümmern soll.

Über ein halbes Jahr nach dem Sendestart führt der Bollywood-Sender Zee.One eine Mediathek ein. Diese hört auf den Namen Bolly.Thek und steht ab sofort zur Verfügung. Filme wie "Dilwale - Ich liebe dich" oder "Agent Vinod" können dort sieben Tage lang angesehen werden, im Falle der Serie "Jodha Akbar" stellt Zee.One die ersten 56 Folgen sogar für einen längeren Zeitraum kostenlos zur Verfügung.

"Mit unserer Bolly.Thek bieten wir höchsten Film- und Seriengenuss rund um die Uhr", verspricht Friederike Behrends, CEO Asia TV (Zee). "Damit können die Zuschauer sowohl ihre Lieblingsinhalte abrufen als auch diese in Deutschland einzigartigen Programm für sich neu entdecken." Um die Vermarktung der Bolly.Thek kümmert sich Sky Media. "Bereits nach einem halben Jahr in der Vermarktung merken wir, dass das Thema Bollywood vom Markt immer besser angenommen wird. Wir sind vom großen Potenzial dieser neuen Programmfarbe nach wie vor überzeugt und haben deshalb jetzt auch die Vermarktung der On-Demand-Angebot übernommen", so Sky-Media-Geschäftsführer Thomas Deissenberger.

Wie erfolgreich Zee.One auf dem deutschen Markt ist, lässt sich bislang noch nicht so recht sagen. Genaue Zuschauerzahlen nannte der Bollywood-Sender zuletzt jedenfalls nicht mehr.