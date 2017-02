Funk: Snapchat-Soap auch auf anderen Kanälen

© BR/Max Hofstetter/Lisa Hinder

Die zweite Staffel der Snapchat-Soap "iam.serafina" von Funk startet am 1. März. Einen Monat lang wird die Hauptdarstellerin die Nutzer wieder in ihr Leben lassen - das passiert dann allerdings auch auf Instagram und Youtube.

Die Funk-Snapchat-Soap "iam.serafina" ist keine reine Snapchat-Soap mehr. Die zweite Staffel, die bereits am 1. März startet, wird auch auf Instagram und Youtube spielen. Das hat der zuständige BR, der das Programm für Funk produziert, nun bekanntgegeben. Wie schon in der ersten Staffel soll die fiktive Figur Serafina die Nutzer in den kommenden vier Wochen mit in ihr Leben und ihre Gefühlswelt nehmen. Weil aber auch Schauspielerin und Team eine Pause brauchen, gibt es neue Inhalte immer mittwochs bis sonntags zu sehen.

Hauptkanal der Soap soll auch weiterhin Snapchat sein, einzelne Erzählstränge werden aber auch bei Youtube erzählt. Hier soll Serafina zudem ihre ersten Clips hochladen, darüber hinaus wird sie bei Instagram live gehen und sich den Fragen der User stellen. Laut BR wird ihre Geschichte parallel auch auf Instagram Stories ausgespielt. Mit dieser Funktion versucht Instagram ja, Snapchat das Wasser abzugraben und Nutzer zu klauen. In der neuen Staffel trifft Serafina auch auf einige bekannte Gesichter aus dem Netz, so unter anderem auf den Youtuber JokaH Tululu, der sie coachen soll.

"Durch das Erweitern der Story auf andere Social-Media-Kanäle bekommen auch Nutzer die Chance, Serafinas Geschichte zu folgen, die nicht auf Snapchat sind. Und das Erzählen über mehrere Kanäle hinweg bietet spannende Möglichkeiten, Fiktion und Realität miteinander zu verweben", sagt Kevin Schramm, Head of Social Media bei Puls, dem jungen Programm des BR, das "iam.serafina" für funk produziert.

Die erste Staffel von "iam.serafina" war nur über einen Zeitraum von zwei Wochen zu sehen. Da man beim BR aber sehr zufrieden mit dem Ergebnis war, so erreichte man pro Snap mehr als 14.000 Nutzer, entschied man sich nun für eine Verdopplung der Zeit. "Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Snapchat der neue Kanal für fiktionale Formate im Netz wird", sagte Puls-Redaktionsleiter Thomas Müller damals.