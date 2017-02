Postel und Mommsen steigen beim "Tatort" aus

© Radio Bremen/Stephan Pick

Seit zwei Jahrzehnten steht Sabine Postel als Inga Lürsen für den Bremer "Tatort" vor der Kamera. 2019 will sich die Schauspielerin jedoch zusammen mit ihrem Kollegen Oliver Mommsen von der Krimireihe verabschieden.

Seit fast 20 Jahren steht Sabine Postel als Hauptkommissarin Inga Lürsen für den Bremer "Tatort" vor der Kamera, doch jetzt rückt das Ende näher. Zusammen mit ihrem Kollegen Oliver Mommsen wird sie sich in zwei Jahren aus der erfolgreichen ARD-Krimireihe verabschieden. Das nächste Mal sind die beiden Ermittler am 12. März in der Folge "Nachtsicht" zu sehen, ehe nach drei weiteren Einsätzen in zwei Jahren der letzte Tatort mit Postel und Mommsen ausgestrahlt werden soll.

"Der Bremer 'Tatort' hat mir immer viel bedeutet, doch nach 20 Jahren ist für mich die Zeit reif für einen Wechsel. Deshalb höre ich jetzt mit einem weinendem, aber auch mit einem lachenden Auge auf", erklärte Postel. Mommsen sieht das ganz ähnlich: "Es war eine tolle Zeit, in der wir viel geschafft haben und uns auf hohem Niveau austoben durften. Es ist alles andere als einfach zu sagen 'Noch fünf Filme und dann ist Schluss', aber nach 20 Jahren Bremer Tatort fühlt es sich gut und richtig an. Bekanntlich soll man ja 'gehen, wenn es am Schönsten ist' und das ist es gerade definitiv."

Annette Strelow, Radio Bremen-Abteilungsleiterin Fiktion & Unterhaltung und redaktionell für den Bremer Tatort verantwortlich, sagte: "Mit ihrem Herzblut, Können, Teamgeist und Leidenschaft haben Sabine Postel und Oliver Mommsen Inga Lürsen und Stedefreund zu vertrauten und glaubwürdigen Ermittlern gemacht. Gerne hätten wir noch viele Fälle mit beiden gelöst - die beiden Ermittler sind nicht nur dem Publikum, sondern auch mir ans Herz gewachsen. Aber ich kann den Wunsch von Sabine Postel und Oliver Mommsen nach kreativer Veränderung auch verstehen."

Wer die Nachfolge von Posten und Mommsen antreten wird, ist derzeit noch nicht bekannt - allerdings ist ja ohnehin noch eine Weile Zeit, um die "Tatort"-Weichen an der Weser zu stellen.