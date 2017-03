Vodafone zeigt erstmals eine Serie in Ultra HD

© Vodafone

Um GigaTV anzutreiben, zeigt Vodafone die gesamte dritte Staffel der AXN-Serie "Power" in Ultra HD. Das Unternehmen hat seine neue TV-Plattform, die Fernsehen und Videodienste zusammenbringen soll, erst vor wenigen Wochen gestartet.

Bereits seit Ende Januar strahlt AXN die dritte Staffel "Power" aus. In Kooperation mit dem Bezahlsender stellt Vodafone seinen GigaTV-Kunden ab sofort die gesamte Staffel in Ultra HD zum Abruf zur Verfügung. Es ist das erste Mal, dass Vodafone eine komplette Serien-Staffel in der vierfachen HD-Auflösung anbietet. Zum Empfang sämtlicher Folgen braucht es neben der neuen GigaTV-4k-Box auch das dazu gehörige HD-Premium-Paket, das für knapp 20 Euro zu haben ist und rund 20 HD-Sender umfasst.

Carsten Fink, Vice President German-speaking Europe von Sony Pictures Television Networks: "Gemeinsam mit unserem Partner Vodafone präsentiert Sony Pictures Television Networks die Erfolgs-Serie 'Power' ab sofort exklusiv in viermal höherer Auflösung und setzt damit in jeglicher Hinsicht auf höchstmögliche Qualität. Mit diesem Schritt ist AXN der erste plattformunabhängige Pay-TV-Sender in Deutschland, der eine US Premium Cable Serie in Ultra HD zeigt."

Vodafone hat erst vor wenigen Wochen mit der Vermarktung von GigaTV begonnen. Dabei handelt es sich um eine TV-Plattform, die eine Auswahl an Sendern, Mediatheken und VoD-Angeboten miteinander vereint.