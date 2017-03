Florian Ambrosius komplettiert RTL-Morgen-Team

© RTL

Nachdem kürzlich schon Jan Hahn neu zum Moderatoren-Team von "Guten Morgen Deutschland" gestoßen ist, gibt's nun weitere personelle Verstärkung: Florian Ambrosius wird für RTL nun zum Frühaufsteher. Eine Moderatorin kehrt zudem aus der Babypause zurück

Neues Gesicht für den Morgen bei RTL: Florian Ambrosius bildet künftig gemeinsam mit Jennifer Knäble eines von drei Moderatoren-Duos von "Guten Morgen Deutschland". Zum ersten Mal wird Ambrosius bereits in der kommenden Woche durch die Sendung führen. Ambrosius stand 2005 erstmals für Super RTL vor der Kamera, in der jüngeren Vergangenheit war er einige Male in der RTL-II-Sendung "Like! Die größten Internetstorys" zu sehen.

Erst im Januar kam Jan Hahn, der in der Vergangenheit im "Frühstücksfernsehen" von Sat.1 zu sehen war, als Verstärkung zum Moderatorenteam der Morgensendung. Er bildet ein Duo mit Susanne Ohlen. Das dritte Moderatoren-Duo bilden Wolfram Kons und Angela Finger-Erben, die am 20. März aus der Babypause zurückkehren wird. Die Sendung hatte im vergangenen Jahr mit starken Quotenproblemen zu kämpfen, rutschte zwischenzeitlich sogar in die Einstelligkeit ab. Der Februar war mit im Schnitt 12,9 Prozent Marktanteil aber immerhin wieder der erfolgreichste Monat seit einem Jahr - die Talsohle scheint also erst einmal durchschritten.

Langzeittrend: Guten Morgen Deutschland



Michael Wulf, Geschäftsführer von infoNetwork und RTL-Chefredakteur: "Mit Florian Ambrosius haben wir einen erfahrenen Moderator gewonnen, der bereits in unterschiedlichen Formaten Erfahrungen sammeln konnte. Wir freuen uns, dass das RTL-Moderationsteam am Morgen mit ihm nun komplett ist. Damit haben wir auf dem Weg der bereits erfolgreich begonnenen Neuausrichtung von ‚Guten Morgen Deutschland‘ einen weiteren, wichtigen Schritt gemacht."

Florian Ambrosius selbst sagt: "Ich freue mich sehr, ab sofort zum Moderationsteam von ‚Guten Morgen Deutschland‘ zu gehören. Für mich geht ein Traum in Erfüllung, nun jeden Morgen ganz viele Menschen zu erreichen und mit ihnen positiv in den Tag zu starten. Mit Jennifer Knäble habe ich dabei eine kompetente und humorvolle Kollegin an meiner Seite."