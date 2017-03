GEO Television zeigt erstmals eine Eigenproduktion

© GEO Television

Der von der Mediengruppe RTL und G+J betriebene Pay-TV-Sender GEO Television, der sich auf Dokumentationen spezialisiert hat, zeigt knapp drei Jahre nach dem Sendestart in Kürze erstmals eine Eigenproduktion. Es geht um den Dalai Lama.

Der Pay-TV-Sender GEO Television zeigt in der kommenden Woche erstmals eine Eigenproduktion: Am 9. März um 20:15 Uhr feiert dort die Doku "Der letzte Dalai Lama?" seine Premiere. Der Film ist in Zusammenarbeit mit "GEO"-Autor Florian Hanig und infoNetwork, der Produktionsgesellschaft für Nachrichten und Magazine der Mediengruppe RTL Deutschland, entstanden. Herzstück ist ein Exklusiv-Interview mit Tenzing Gyatso, dem 14. Dalai Lama.

In den letzten Jahren ist der Friedensnobelpreisträger von 1989 mehr und mehr von der Weltbühne verschwunden. Ein Team von GEO Television hat ihn im indischen Exil Dharamsala zum Interview getroffen und u.a. über die Bedeutung von Religion und eine Nachfolgeregelung für den mittlerweile 81-Jährigen gesprochen. Die Doku stellt außerdem die aktuelle Lage der Tibeter vor - ein Volk, das seit Jahrzehnten unter chinesischer Besatzung lebt. Hanig sprach dazu auch mit Sangay Lobsang, Premierminister der tibetischen Exil-Regierung und besuchte Studenten und Aktivisten, die versuchen, die Welt auf diese Situation aufmerksam zu machen.

Für GEO Television ist es die erste Eigenproduktion im dritten Sendejahr - der Sender ging am 8. Mai 2014 an den Start. Allerdings verfügt er bis heute nur über eine sehr begrenzte technische Reichweite: Wie zum Start ist GEO Television bislang hierzulande nur via Entertain der Telekom zu empfangen.