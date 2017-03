Expansion: ndF gründet Produktionsfirma in Italien

© Viola Film

Die deutsche Produktionsfirma ndF hat sich mit dem italienischen Produzenten Alessandro Passadore zusammengetan und die Viola Film srl mit Sitz in Rom gegründet. Entstehen sollen vor allen Kinofilme und TV-Serien für den italienischen Markt.

Die ndF: neue deutsche Filmgesellschaft expandiert im Ausland: Zusammen mit dem italienischen Produzenten Alessandro Passadore hat man nun die neue Produktionsfirma Viola Film srl gegründet. Passadore übernimmt zugleich auch die Geschäftsführung des Unternehmens mit Sitz in Rom. Viola Film soll vor allem Kinofilme und TV-Serien für den italienischen Markt produzieren. Gleichzeitig will man auch als Service- und Co-Produktionspartner für ausländische Firmen, die in Italien drehen wollen, zur Verfügung stehen.

Passadore ist bereits seit mehr als 20 Jahre als Produzent tätig und hat während dieser Zeit für so gut wie alle großen italienischen Sender gearbeitet. So hat er unter anderem "Kommissar Rex", "Don Matteo" und "Rocco Schiavone" realisiert. "Ich freue mich, dass ich nach 20 Jahren als selbständiger Produzent nun mit der ndF einen starken Partner gefunden habe, um italienische und internationale Projekte zu realisieren. Letzteres ist besonders interessant, da der attraktive italienische Steuerrabatt für ausländische Produktionen vor kurzem nochmals von 25 auf 30 Prozent angehoben wurde", sagt der Geschäftsführer.

Das neue Produktionsunternehmen arbeitet derzeit bereits an einem Kinofilm für RAI Cinema, weitere Projekte seien in der Vorbereitung. ndF-Geschäftsführer Eric Welbers sagt: "Alessandro ist ein sehr erfahrener und professioneller Produzent und wir sind uns sicher, mit der Viola Film genau den Bedürfnissen der italienischen TV- und Kinobranche zu entsprechen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit."