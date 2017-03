Olympia: Discovery setzt auf Mobilfunker als Partner

© Eurosport

Discovery hat viel Geld für die europaweiten Übertragungsrechte für die Olympischen Spiele ausgegeben. Zur Refinanzierung setzt man auch auf Partner und hat dabei unter anderem die Mobilfunkanbieter im Visier.

Für insgesamt satte 1,3 Milliarden Euro hat sich Discovery sämtliche TV- und Multiplattformrechte für die Jahre 2018 bis 2024 für ganz Europa gesichert - diese Summe will nun natürlich erstmal wieder zurückverdient werden. Dass das nicht allein über eine Ausstrahlung bei Eurosport gehen wird, dürfte klar sein. Eurosport setzt daher auch auf Partnerschaften. In vielen Ländern wurden etwa die Free-TV-Rechte an andere Partner sublinzenziert - hierzulande wurde man sich hingegen mit ARD und ZDF nicht einig. Aber es sind ja auch noch andere Partnerschaften möglich - wie etwa mit Mobilfunkanbietern.

Discovery Communications bietet Mobilfunkanbietern in Europa jedenfalls nun die Möglichkeit an, "Official Mobile Broadcaster" zu werden. Das gibt den Mobilfunkanbietern die Möglichkeit, ihren Markenauftritt mit den Olympischen Ringen zu verknüpfen und den eigenen Kunden einen individuell gebrandeten 24-Stunden-Kanal anzubieten, auf dem neben Live-Bildern auch News rund um die Olympischen Spiele zu sehen sein werden. Auch VoD-Inhalte sind Teil des Angebots, zudem dürfen die Partner Inhalte über ihre eigenen Social-Media-Kanäle verbreiten.

JB Perrette, CEO und Präsident von Discovery Networks International: "Discovery arbeitet seit mehr als 30 Jahren mit den besten Partnern zusammen, um für jede Person, auf jeder Plattform, Premium-Video-Inhalte bereitzustellen. Sportinhalte sind in unserer mobilen Medienumwelt besonders wichtig. Dies zeigt vor allem die steigende Entwicklung des Eurosport Players, unser Direct to Consumer-Sport-Streaming-Dienst. Wir freuen uns, dass wir neue Partnerschaften mit Mobilfunkanbietern kreieren können, und so ein noch breiteres Publikum mit den Olympischen Spiele erreichen – ein Publikum, das Inhalte zuerst mobil konsumiert."