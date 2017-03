So herzlich erinnert Dittsche an "Schildkröte"

© WDR/Beba Franziska Lindhorst

Wenige Wochen nach dem überraschenden Tod von Franz Jarnach hat Olli Dittrich als "Dittsche" an den verstorbenen Imbiss-Stammgast erinnert. Mit dabei war auch dessen Sohn. Gemeinsam schwelgten sie noch einmal in Erinnerungen.

13 Jahre lang war Franz Jarnach in der Rolle des Schildkröte als Stammgast in der WDR-Comedy "Dittsche - Das wirklich wahre Leben" mit Olli Dittrich zu sehen und wurde in dieser Zeit vor allem durch einen Satz bekannt: "Halt' die Klappe, ich hab' Feierabend." Nach dem plötzlichen Tod des Hamburger Musikers und Schauspielers bleibt der Platz in der Eppendorfer Grillstation nun frei, doch zum Start der neuen Staffel drehte sich noch einmal alles um den wortkargen Imbissgast.

Nachdem im Vorspann Schwarz-Weiß-Aufnahmen an Schildkröte erinnerten, sah man Dittsche schließlich zusammen mit dem von Jon Flemming Olsen verkörperten Imbisswirt Ingo und Jarnachs Sohn Jens schweigend zur Grillstation laufen - vollbepackt mit Hab und Gut des Verstorbenen. Im Laden angekommen, schwelgten sie zu dritt noch einmal in Erinnerungen und gaben jener Jacke einen Ehrenplatz, die Schildkröte über all die Jahre hinweg als Gast im Imbiss getragen hatte.

Als sich kurz darauf ein fremder Gast auf Schildkrötes Stammplatz setzt, zeigt sich Dittsche erbost darüber, dass er es wage, sich an den "heiligen Tisch" zu begeben. "Da darf kein anderer sitzen", sagt er und bittet schließlich Sohn, den langjährigen Platz seines Vaters zu übernehmen. Ob er sich tatsächlich darauf einlassen wird, blieb in der ersten Folge nach Schildkrötes Tod ebenso ungeklärt wie die Frage, ob in Zukunft ein Terrarium mit Schildkrötes echter Schildkröte einen Platz in der "Eppendorfer Grillstation" haben wird.

"Ich glaube, dass die Persönlichkeit von Schildkröte auf das Tier übergeperlt hat", versucht Dittsche den Imbisswirt zu überzeugen und fragt ihn schließlich mit großen Augen: "Willst du das Tier verenden lassen?" Viele offene Fragen also - in jedem Fall aber ein Folge mit vielen Erinnerungen, die dem verstorbenen Franz Jarnach mit ziemlicher Sicherheit gefallen hätte.