RTL II You: Mehr Formate von Disneys Maker Studios

© RTL II

RTL II You arbeitet verstärkt mit den zu Disney gehörenden Maker Studios zusammen. Zum schon gestarteten "Mystery Unboxing" gesellen sich zwei weitere Formate hinzu. Brainpools MySpass startet unterdessen einen YouTube-Channel mit Tahnee.

RTL II You baut die Zusammenarbeit mit dem zu Walt Disney gehörenden Maker Studios, die weltweit zahlreiche YouTube-Stars unter Vertrag haben, aus. Im vergangenen Monat ist bereits das "Mystery Unboxing" mit der deutschen Youtuberin Snukieful gestartet, für das diese von 16 Youtubern aus anderen Ländern Pakete mit landestypischen und teils skurrilen Produkten geschickt bekommt. Nun stehen noch zwei weitere Formate in den Startlöchern.

DominoKati beschäftigt sich auf YouTube unter anderem mit Frisuren, Make Up, Fashion und Lifestyle-Themen und erreicht dort rund 664.000 Abonnenten. In "Kati’s Bucket List" auf RTL II You arbeitet sie ab 19. März ihre Liste der Dinge ab, die sie zu Lebzeiten unbedingt noch erleben will. In "Diana stylt um" verpasst Style-Expertin Diana zur Löwen acht Fans einen passenden Look für einen besonderen Tag im Leben. Die Kölnerin zählt auf YouTube mehr als 585.000 Abonnenten und wird ab Mitte April bei RTL II You zu sehen sein. Neben diesen Formaten, die exklusiv für RTL II You produziert werden, hat RTL II für seinen Ableger auch andere Inhalte lizenziert, darunter die YouTube-Kanäle Bodykiss, Jonah Pschl, Lena Vanille, Mamiseelen, Reyst und Saskiasbeautyblog.

Apropos YouTube: Ohne Sender im Hintergrund produziert Brainpool mit seinem Comedy-Label MySpass nun einen neuen Channel mit Tahnee. Los geht's am heutigen Dienstag um 16 Uhr mit einem ersten Trailer. "Ich freue mich sehr, dass es endlich losgeht, denn das Tolle bei YouTube ist, dass ich mich total ausleben kann. Ich kann endlich wieder in alle möglichen Rollen schlüpfen, parodieren, spielen, einfach verrückt sein. Und das noch Tollere: Ihr seid dabei...und das OHNE Rundfunkgebühren!!", kommentiert Tahnee mit einem Seitenhieb auf die Produktionen des öffenltich-rechtlichen funk. MySpass betreibt seit einem halben Jahr auch einen YouTube-Kanal mit Faisal Kawusi, der in der vergangenen Woche die 100.000-Abonnenten-Marke durchbrochen hat.