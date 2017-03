"Paarduell" löst "Gefragt - Gejagt" im April ab

© ARD/Max Kohr

Die aktuelle Staffel von "Gefragt - Gejagt" ist zwar länger als die vorhergehenden - doch auch sie geht irgendwann einmal zu Ende. In der zweiten April-Hälfte wird stattdessen wieder das "Paarduell" mit Plasberg, Gesthuysen und Pilawa übernehmen

Am 20. April heißt es im ARD-Vorabend zum vorerst letzten Mal "Die Jagd beginnt" - dann endet die aktuelle und bislang längste Staffel des von Alexander Bommes präsentierten Quiz-Formats. Ab Freitag, 21. April heißt die Frage dann stattdessen wieder "Wer schlägt Gesthuysen und Plasberg?" - dann meldet sich nämlich das von Jörg Pilawa präsentierte "Paarduell" zurück. In dem Quiz tritt jeden Abend ein anderes Paar gegen Anne Gesthuysen und Frank Plasberg an. Weitere Infos zur neuen Staffel will Das Erste Ende der Woche bekanntgeben.

Das "Paarduell" hatte im Frühjahr vergangenen Jarhes seine Premiere gefeiert. Mit im Schnitt 2,23 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 11,2 Prozent beim Gesamtpublikum lief das Format nicht schlecht - kam allerdings zumindest in der ersten Staffel nicht ganz an die Zahlen von "Wer weiß denn sowas?" und "Gefragt - Gejagt" heran. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil damals bei weniger als 5 Prozent.