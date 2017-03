Burda verordnet "Bunte" und "Instyle" Stellenabbau

© Burda

Burda hat angekündigt, die Redaktionsstrukturen von "Bunte" und "InStyle" "den sich wandelnden Erfordernissen künftiger Marktrealitäten" anzupassen - was schlicht den Abbau von insgesamt 16 Arbeitsplätzen bedeutet.

Hubert Burda Media hat am Dienstag einen Stellenabbau für die beiden in der Einheit BurdaStyle angesiedelten Magazine "Bunte" und "InStyle" angekündigt. Die beiden im vergangenen Jahr angetretenen Chefredakteure Robert Pölzer und Kerstin Weg modernisieren demnach die Arbeitsprozesse in ihren Redaktionen und passen die Strukturen, "den sich wandelnden Erfordernissen künftiger Marktrealitäten" an.

Unterm Strich bedeutet das, dass 16 Arbeitsplätze wegfallen - zehn bei "Bunte", sechs bei "Instyle". Die Hälfte davon seien im journalistischen Bereich angesiedelt. Bislang arbeiten 105 Mitarbeiter für "Bunte", 55 für "InStyle". Für die betroffenen Mitarbeiter wolle man individuelle, sozialverträgliche Lösungen suchen, auch eine Weiterbeschäftigung im Konzern werde man prüfen, beteuert das Unternehmen wie in diesen Fällen üblich. Im Gegenzug wolle man "in die digitale Ausstattung und Arbeitsweise sowie in den Aufbau neuer technologienaher Arbeitsplätze" investieren.