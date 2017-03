Schauspielerin steigt bei RTL-Soap "GZSZ" aus

© RTL

Bei "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" steht mal wieder ein Abgang bevor: Am Mittwoch fällt die letzte Klappe für García Gerlach, die ihren ersten Auftritt in der RTL-Soap 2013 hatte und im Jahr 2014 fest eingestiegen ist.

Die Rolle der Elena Gundlach wird es bei "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" bald nicht mehr geben: Die Darstellerin García Gerlach hat an diesem Mittwoch ihren letzten Drehtag, wie RTL bekanntgab. Ihren ersten Auftritt in der RTL-Soap hatte sie im Sommer 2013, damals noch als Elena Castillo. Wegen der positiven Resonanz des Publikums wurde sie im Jahr darauf fest in den Hauptcast aufgenommen.

Ihr Abschied aus der Serie erfolge auf eigenen Wunsch. Gerlach: "Die Gerüchte über einen möglichen Ausstieg kamen schon mehrmals auf, was auch daran lag, dass meine Rolle bei Schwierigkeiten immer wieder mit dem Gedanken gespielt hat, Berlin zu verlassen, um in ihre Heimat, nach Spanien, zurückzukehren. Tatsächlich habe ich mich schon letztes Jahr dazu entschlossen, meine Dreharbeiten für 'GZSZ' zu einem Abschluss zu bringen, um wieder mehr Zeit für andere Aufgaben und mein Privatleben zu haben."

Wie genau der Abschied der Figur Elena Gundlach aus der Serie vollzogen wird, verrät RTL noch nicht. Aufgrund des Produktionsvorlaufs wird sie noch für mehrere Wochen in der Serie zu sehen sein.

Damian Lott, Producer GZSZ von UFA Serial Drama: "Leider verlieren wir mit Elena eine wunderbare Kollegin und tolle Figur im 'GZSZ'-Cast. In ihrer Rolle hat sie uns viele tolle Geschichten und Momente geschenkt, die wirklich sehr beeindruckend waren und unsere Zuschauer emotional berührt haben. Wir wünschen Elena ganz viel Erfolg und Spaß bei ihren neuen Projekten und freuen uns auf ein Wiedersehen dabei mit ihr."