Anke Schäferkordt gibt Führung der RTL Group ab

Große Überraschung am Tag vor der Bilanz-PK: Anke Schäferkordt gibt ihren Posten als CEO der RTL Group auf und konzentriert sich stattdessen auf die Mediengruppe RTL Deutschland und ihren Sitz im Bertelsmann-Vorstand. Ihr Nachfolger kommt aus Holland

Am Donnerstag stellt die RTL Group ihre Zahlen für das zurückliegende Jahr vor - doch die größte Überraschung verkündete der Konzern schon am Tag vorher: Anke Schäferkordt gibt ihren Posten als Co-CEO der RTL Group auf. Sie führte den Konzern bislang gemeinsam mit Guillaume de Posch. Stattdessen will sie sich - auf eigenen Wunsch, wie es heißt - auf die Führung der Mediengruppe RTL Deutschland sowie ihren Sitz im Bertelsmann-Vorstand konzentrieren. Auch in der Führung der RTL Group hatte sich Schäferkordt bislang vor allem aufs Deutschland-Geschäft konzentriert, während Guillaume de Posch für die anderen Segmente zuständig war.

Schäferkordt zieht sich mit Wirkung zur nächsten Hauptversammlung am 19. April sowohl aus dem Verwaltungsrat (Board of Directors) als auch aus dem Vorstand (Executive Committee) der RTL Group zurück. Ihre Nachfolge wird Bert Habets antreten, derzeit CEO von RTL Nederland. Diesen Posten soll er für eine Übergangsphase zusätzlich auch weiterhin behalten. Unverändert bleibt Guillaume de Posch Co-CEO der RTL Group, Elmar Heggen fungiert weiterhin als CFO.

Thomas Rabe, Vorsitzender des Verwaltungsrates der RTL Group, dankte Anke Schäferkordt im Namen des Verwaltungsrats für ihre Leistung: "Gemeinsam mit ihren Vorstandskollegen ist es ihr gelungen, die RTL Group digitaler, internationaler und wachstumsstärker zu machen. Gleichzeitig haben sie und ihr Management-Team die Erfolgsgeschichte der Mediengruppe RTL Deutschland fortgeschrieben. Ich bedauere, aber respektiere die Entscheidung von Anke Schäferkordt uneingeschränkt und freue mich sehr, dass sie weiterhin unsere größte Geschäftseinheit führen und ausbauen wird. Zudem wird sie auch in Zukunft ihre umfassende Expertise und Erfahrung für die weitere digitale Transformation der RTL Group einbringen."

"Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, mich auf den weiteren Ausbau unserer TV- und Digitalgeschäfte in Deutschland sowie auf die strategische Weiterentwicklung von Bertelsmann zu konzentrieren."

Anke Schäferkordt

Schäferkordt selbst erklärt: "Ich möchte dem gesamten Management-Team der RTL Group – und dabei insbesondere meinen Vorstandskollegen Guillaume de Posch und Elmar Heggen – für die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen fünf Jahren danken. Von der ersten gemeinsamen Neudefinition unserer Strategie im Jahr 2012 über den Börsengang in Frankfurt/Main im Frühjahr 2013 bis hin zu unserer Expansion in den Bereichen Onlinevideo und digitale Werbevermarktung – die Führung und Neuausrichtung der RTL Group war für mich eine fantastische Erfahrung. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, mich auf den weiteren Ausbau unserer TV- und Digitalgeschäfte in Deutschland sowie auf die strategische Weiterentwicklung von Bertelsmann zu konzentrieren. Ich freue mich sehr auf die weitere exzellente Zusammenarbeit mit dem eingespielten Management-Team der RTL Group."

Bert Habets kam schon 1999 als Projektmanager im Bereich Unternehmensentwicklung zur damaligen CLT-UFA, dem Vorgänger der heutigen RTL Group. Zwei Jahre später wurde er CFO der Holland Media Groep, die 2004 in RTL Nederland umbenannt wurde. 2008 übernahm er dort die Geschäftsführung. Thomas Rabe: "Der langjährige Erfolg der RTL Group ist zu einem beträchtlichen Teil auf die Qualität und die Erfahrung des Managements sowie auf Kontinuität zurückzuführen. Ich freue mich sehr, dass wir mit Bert Habets eine starke Führungspersönlichkeit und einen digital denkenden Medienunternehmer aus den eigenen Reihen gefunden haben, um die RTL Group als Co-CEO zu führen. Bert Habets ist seit 1999 im Konzern und hat dabei seine unternehmerischen wie kreativen Fähigkeiten immer wieder beeindruckend unter Beweis gestellt. Er hat RTL Nederland von einer traditionellen Senderfamilie in ein Medienunternehmen verwandelt, das sein Publikum auf allen digitalen Plattfomen unterhält. Bert Habets bringt ein hohes Maß an Innovationsbereitschaft mit und steht damit beispielhaft für den Kurs der RTL Group zu ‚Total Video‘. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und wünsche ihm für die neue Aufgabe viel Erfolg."