Funke startet Magazin über nachhaltiges Reisen

© Funke Mediengruppe

Bei der Funke Mediengruppe hat man offenbar das Thema Nachhaltigkeit für sich entdeckt und will mit "natürlich Reisen" ab September ein neues Magazin in diesem Segment auf den Markt bringen. Kosten soll der neue Titel übrigens nichts.

Die Funke Mediengruppe arbeitet derzeit an dem neuen Magazin "natürlich Reisen", das vor allem mit Nachhaltigkeitsthemen punkten soll. Das kostenlose Magazin soll ab dem 27. September erhältlich sein und vor allen in ausgewählten Lokalausgaben der NRW-Tageszeitungen beiliegen. Die rund 250.000 Exemplare sollen zudem auf klimaneutral produziertem Papier gedruckt werden.

Auf rund 30 Seiten soll "natürlich Reisen" über verschiedene Nachhaltigkeitsaspekte informieren. So geht es etwa um die Frage, wie man nachhaltig reist und in welchen Hotels man besonders nachhaltig nächtigen kann. "Nachhaltigkeit ist für viele Urlauber längst eine Lebenseinstellung und für Reiseanbieter ein Eckpfeiler ihres Angebots. Daher haben wir diesen Trend aufgenommen, redaktionell aufbereitet und in einem innovativen, hochwertigen Magazin umgesetzt", sagt Pascal Brückmann, Leiter Branchenmanagement Reise bei der Funke Mediengruppe.