Vox schickt "Kitchen Impossible" in die dritte Staffel

Angesichts der jüngsten Rekord-Quoten kommt diese Entscheidung nicht allzu überraschend: Vox hat grünes Licht für die Produktion einer dritten Staffel von "Kitchen Impossible" gegeben. Tim Mälzer duelliert sich somit auch weiter mit Spitzenköchen.

Einst mit mageren Quoten gestartet, hat sich "Kitchen Impossible" für Vox zum durchschlagenden Erfolg entwickelt. Erst am vergangenen Wochenende stellte das Koch-Format als stärkster "Tatort"-Verfolger mit einem starken Marktanteil von 13,5 Prozent in der Zielgruppe einen neuen Bestwert auf. Inzwischen steht fest, dass die Sendung auch im kommenden Jahr wieder zu sehen sein wird.

Wenig überraschend hat Vox bei der Produktionsfirma Endemol Shine Germany eine dritte Staffel von "Kitchen Impossible" in Auftrag gegeben, die 2018 den Weg ins Programm finden soll. Darin werden sich Tim Mälzer und seine Kontrahenten erneut rund um die Welt in kulinarischen Wettbewerben duellieren. Von der zweiten Staffel steht unterdessen noch eine Folge aus: Am kommenden Sonntag tritt Mälzer gegen Tim Raue an - es ist schon das dritte Mal, dass die beiden Köche aufeinandertreffen.

Für Vox ist "Kitchen Impossible" unterdessen nicht nur aus Quotensicht ein Erfolg: Gerade erst wurde die Sendung mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet und für den Grimme-Preis nominiert.