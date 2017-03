Ex-Astra-Chef soll TV-Geschäft der Telekom antreiben

© Telekom

Der langjährige Astra-Chef Wolfgang Elsäßer mischt wieder im Fernsehgeschäft mit - fortan bei der Deutschen Telekom. Das Unternehmen hat eine neue TV-Unit gegründet, deren Leitung Elsäßer ab sofort übernehmen wird.

Knapp ein Jahr nach seinem Abschied von Astra heuert Wolfgang Elsäßer bei der Deutschen Telekom an. Bei dem Bonner Konzern leitet der 48-Jährige ab sofort die neu gegründete TV-Unit und wird in dieser Funktion an den Privatkunden-Geschäftsführer Michael Hagspihl berichten. Elsäßer war zuvor zwölf Jahre bei Astra und führte in Unterföhring das Deutschlandgeschäft. Dabei war er auch für das Marketing und den Vertrieb in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortlich.

"Wir freuen uns sehr, den ausgewiesenen TV-Experten Wolfgang Elsäßer für unser wichtiges Wachstumssegment TV gewonnen zu haben", so Michael Hagspihl. "TV ist ein wichtiger emotionaler Mehrwert für unsere Kunden und unsere starke Entertain Plattform differenziert uns deutlich vom Wettbewerb. Der zunehmenden Bedeutung des Themas Bewegtbild für die Telekom, tragen wir nun Rechnung in der Gründung einer eigenen Business Unit TV. Wolfgang bringt eine große Bandbreite an Expertise, Erfahrung und Track Record aus der Medienbranche mit zu uns - dies wird unser Wachstum weiter beflügeln."

Wolfgang Elsäßer: "Ich freue mich sehr, gemeinsam mit meinem Team, das nächste Kapitel von Entertain TV bei der Telekom Deutschland zu schreiben. Die Telekom ist bestens gerüstet, um sich im deutschen Medienmarkt noch erfolgreicher zu positionieren, in dem sie das Beste aus den beiden Welten - linear und non-linear - in einzigartiger Art und Weise bei Entertain TV zusammenbringt - das ist eine tolle Aufgabe."