Vox führt den "Schrankalarm" vorerst nicht fort

Trotz der zuletzt gestiegenen Quoten wird Vox sein Nachmittagsformat "Schrankalarm" nach der in dieser Woche endenden Staffel erst einmal nicht fortsetzen, wie der Sender nun auf Facebook bekanntgab.

Wenn an diesem Freitag die letzte Folge der aktuellen Staffel von "Schrankalarm" läuft, dann wird es wohl ein dauerhafter Abschied werden: Vox hat via Facebook nun angekündigt, zumindest vorerst keine weiteren Folgen des Formats mit Miyabi Kawai und Manuel Cortez mehr zu produzieren - obwohl die Quoten in den letzten Wochen spürbar gestiegen waren.

Im Februar reichte es für im Schnitt immerhin 7,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, für den lange schwächelnden 14-Uhr-Sendeplatz sind das respektable Werte. Noch etwas besser lief Ende vergangenen Jahres "Mein Kind, Dein Kind", das am kommenden Montag nun mit neuen Folgen ins Programm zurückkehrt.