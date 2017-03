Clemens Schick ermittelt in neuer ARD-Krimireihe

© ARD Degeto/Lucia Faraig

In Barcelona laufen derzeit die Dreharbeiten für eine neue Degeto-Krimireihe, für die Schauspieler Clemens Schick als Hauptdarsteller gewonnen werden konnte. In den kommenden Monaten sollen gleich zwei Filme des "Barcelona-Krimis" entstehen.

Das Erste baut sein Krimi-Angebot für den Donnerstagabend weiter aus. Noch bis Anfang April entsteht unter der Regie von Oscar-Preisträger Jochen Alexander Freydank die erste Folge der neuen Reihe "Der Barcelona-Krimi", in der Clemens Schick die Hauptrolle übernimmt. Er verkörpert den Kommissar Xavi Bonet, einen in der Stadt gut vernetzten Ermittler, der als eigenwillig, impulsiv und geheimnisvoll beschrieben wird. An Schicks Seite spielt Anne Schäfer seine neue Partnerin, die alleinerziehende und selbstbewusste Fina Valent.

In seinem ersten Fall findet Xavi Bonet nach dem morgendlichen Schwimmen einen verletzten Mann am Strand. Dass das Opfer offenbar unter Amnesie leidet, erschwert die Ermittlungen. Kurz darauf wird die Leiche eines "Lateros", eines illegalen Einwanderers, der sich mit Bierdosenverkauf über Wasser hielt, vor einem Gebetsraum gefunden. Dieser Mann war wohl ebenfalls am Strand. Als Xavi und Fina den Bruder des Ermordeten verhaften, streitet der ab, etwas mit den Taten zu tun zu haben. Doch plötzlich legt er ein Geständnis ab. Xavi und Fina haben nur wenig Zeit, die wahren Hintergründe aufzuklären und eine Katastrophe zu verhindern.

Produziert wird "Der Barcelona-Krimi" von Dreamtool Entertainment im Auftrag der ARD Degeto, Produzenten sind Felix Zockor und Stefan Raiser. Das Drehbuch der Folge mit dem Arbeitstitel "Über Wasser halten" schrieb Kai Hafemeister nach einer Vorlage von Stefanie Kremser und Klaus Wolfertstetter. Ein zweiter Film soll voraussichtlich im Mai gedreht werden. Wann die Folgen im Ersten laufen werden, ist noch nicht bekannt.