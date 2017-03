Sky zeigt erneut Bundesliga-Spiel unverschlüsselt

© Sky

Um seinen Sport-Nachrichtensender Sky Sport News HD, der seit Dezember frei empfangbar ist, bekannter zu machen, wird Sky die Bundesliga-Partie zwischen dem BVB und dem HSV demnächst unverschlüsselt übertragen.

Am 1. Dezember wandelte Sky seinen Sport-Nachrichtensender Sky Sport News HD in einen Free-TV-Sender um und setzte schon zum Start auf die Zugkraft von Live-Fußball, um den Sender bekannt zu machen: Kurz nach Sendestart war die Bundesliga-Partie zwischen Mainz und dem FC Bayern live zu sehen. Immerhin 570.000 Zuschauer sahen hier in der zweiten Halbzeit zu. Seitdem folgten einige Testspiele und andere Sport-Liveübertragungen, die den News-Sender bekannter machen sollen.

Noch ist allerdings in dieser Hinsicht offenbar viel Luft nach oben: 0,1 Prozent betrug der Marktanteil im Februar, sowohl beim Gesamtpublikum als auch bei den 14- bis 49-Jährigen. Aus diesem Grund hat Sky nun angekündigt, demnächst erneut eine Bundesliga-Partie auf Sky Sport News HD frei empfangbar zu zeigen. Wenn am Dienstag, 4. April Borussia Dortmund den Hamburger SV empfängt, dann ist die Partie unverschlüsselt auf Sky Sport News HD zu sehen. Ab 19 Uhr werden Jessica Kastrop und Lothar Matthäus mit der Einstimmung auf die Partien des Abends beginnen, kurz vor Anpfiff übernehmen dann Kommentator Kai Dittmann und Field-Reporter Patrick Wasserziehr, die die Partie im Signal-Iduna-Park begleiten. Die Übertragung auf Sky Sport News HD endet dann um 22:15 Uhr. Für Sky-Kunden ist die Partie daneben auch auf Sky Sport Bundesliga 3 HD und Sky Go verfügbar, ebenso wie die anderen Spiele des Abends in dieser englischen Woche.

Roman Steuer, Executive Vice President Sports bei Sky Deutschland: "Seitdem Sky Sport News HD im Free-TV zu sehen ist, lernen täglich mehr Zuschauer die erstklassige Berichterstattung unseres 24-Stunden-Sportnachrichtensenders kennen. Die frei empfangbare Live-Übertragung der Bundesliga-Begegnung zwischen dem BVB und dem HSV soll noch mehr Sportfans auf den Sender aufmerksam und ihnen Lust auf unser Programm machen."