"Man Seeking Woman" geht bei TNT Comedy weiter

TNT Comedy holt auf: Ab Anfang Mai zeigt der Pay-TV-Sender die dritte Staffel der Comedyserie "Man Seeking Woman", die im amerikanischen Fernsehen zu Jahresbeginn zu sehen war. Insgesamt stehen zehn neue Folgen bereit.

Fans der Comedyserie "Man Seeking Woman" können sich den 5. Mai schon mal dick in den Kalender eintragen. Von diesem Tag an strahlt der Pay-TV-Sender TNT Comedy nämlich die zehn Episoden umfassende dritte Staffel aus. Los geht es mit einer Doppelfolge ab 21:25 Uhr, ab der darauffolgenden Woche läuft dann jeweils freitags zunächst eine Wiederholung, ehe um 21:50 Uhr eine neue Folge als deutsche TV-Premiere folgt.

Und darum geht es: Nachdem der unsichere Josh (Jay Baruchel) bisher als Versuchskaninchen Armors herhalten musste, scheint es der geflügelte Liebesgott endlich gut mit ihm zu meinen. Das Tête-à-Tête mit einem hässlichen Troll, das plötzliche Auftauchen mörderischer Aliens und selbst die Ex-Freundin, die nun Hitler datet, verblassen gegenüber der bisher größten Herausforderung des sympathischen Nerds: eine glückliche Beziehung mit Neueroberung Lucy (Katie Findlay) zu führen. Gemeinsam gilt es, sich im Beziehungsdschungel zurechtzufinden. Dabei bekommen es die Frischverliebten unter anderem mit einem skrupellosen Drogenbaron, freundlichen Kreaturen aus dem Wald und Gott höchstpersönlich zu tun.

"Man Seeking Woman" stammt aus der Feder von Simon Rich und basiert auf dessen Buch "The Last Girlfriend on Earth". Rich fungiert neben Jonathan Krisel, Andrew Singer und Lorne Michaels zugleich als ausführender Produzent der Serie, für die erneut Jay Baruchel ("Drachenzähmen leicht gemacht"), Eric André ("The Eric André Show"), Katie Findlay ("How to get away with Murder") und Britt Lower ("Unforgettable") vor der Kamera stehen.