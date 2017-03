Sonderheft: Amazon kooperiert mit Burdas "Cinema"

© Burda

Burdas Filmmagazin "Cinema" kooperiert mit Amazon und bringt das Sonderheft "Best of Amazon Prime Video" an den Kiosk. Auf 164 Seiten geht es dann um die Filme, Serien und Dokus, die auf der SVoD-Plattform angeboten werden.

Am Freitag startet bei Amazon Prime Video mit "You Are Wanted" eine der meisterwarteten Serien des Jahres. Wohl auch deshalb kooperiert Burdas Filmmagazin "Cinema" mit Amazon und bringt nun das neue Sonderheft "Best of Amazon Prime Video" an die Kioske der Republik. Auf 164 Seiten gibt es Hintergrundinformationen zu ausgewählten Formaten und Interviews - eins natürlich auch mit Matthias Schweighöfer. Die "Cinema"-Redaktion stellt zudem die 100 sehenswertesten Filme, Serien und Dokus des SVoD-Anbieters vor.

Das Sonderheft kostet 6,90 Euro und erscheint in einer Auflage von 50.000 Stück. Das Magazin ist im regulären Kiosk-Handel und auf Amazon.de erhältlich. Zudem wird das Special im April allen Prime-Mitgliedern kostenlos als Kindle Edition digital zur Verfügung gestellt. Nina von Rheinbaben, Head of Publishing Cinema, sagt: "Das Special in erfolgreicher Kooperation mit Amazon ist eine Premiere – 'Cinema' bietet als erstes Magazin einen ausführlichen Programm-Guide von Fach-Redakteuren für einen globalen Streaming-Service. Mit dem Special setzen wir außerdem die erfolgreiche Serie an Sonderveröffentlichungen im boomenden Markt der Streaming-Anbieter fort."