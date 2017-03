Georg Kofler springt bei der "Höhle der Löwen" ein

© Vox/Bernd-Michael Maurer

Als Mann der leisen Töne war Georg Kofler noch nie bekannt - von daher passt er schon alleine deshalb gut in die "Höhle der Löwen". Dass er derzeit überraschend für die Vox-Show vor der Kamera steht, hat jedoch einen anderen Grund.

Es ist das wohl bislang überraschendste TV-Comeback des Jahres: Georg Kofler, einst Chef von ProSieben und Vorstandsvorsitzender von Premiere, ist zurück im Fernsehen - und sitzt diesmal sogar vor der Kamera. In der vierten Staffel wird er dem Kreis der Investoren in der erfolgreichen Vox-Show "Die Höhle der Löwen" angehören. Gegenüber "Focus Online" bestätigte Vox-Sprecher Magnus Enzmann am Freitag die Personalie.

In der neuen Staffel der "Höhle der Löwen", die bereits seit einigen Tagen in Köln aufgezeichnet wird, übernimmt Kofler kurzfristig den Platz von Judith Williams, die krankheitsbedingt pausieren muss. "Aufgrund einer starken Erkältung kann Judith Williams zurzeit nicht an allen Drehtagen für 'Die Höhle der Löwen' teilnehmen. Ihre Vertretung übernimmt als Gast-Löwe der Medienunternehmer Dr. Georg Kofler", heißt es von Seiten des Senders.

Die prominente Vertretung liegt nahe, denn zusammen mit Judith Williams gründete Kofler bereits 2016 ein Joint Venture, in dem auch die Produkte aus Williams' bisherigen "Löwen"-Investments betreut werden. Wenn die neuen Folgen der "Höhle der Löwen" im Herbst zu sehen sein werden, werden die Zuschauer also sowohl Williams als auch ihren prominenten Geschäftspartner zu sehen bekommen.

Neu mit an Bord ist unterdessen auch die CSU-Politikerin Dagmar Wöhrl, die als Nachfolgerin von Jochen Schweitzer den Investoren-Kreis in der "Höhle der Löwen" komplettiert (DWDL.de berichtete). Daneben sind weiterhin Carsten Maschmeyer, Frank Thelen und Ralf Dümmel dabei.